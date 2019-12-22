С маршала Устинова в канун Горбачевской перестройки началась странная череда смертей министров обороны соцлагеря

Всего за один год тогда скончались четыре военных министра ведущих стран Варшавского договора - блока, противостоявшего НАТО. Вскоре начался развал соцлагеря, самого Советского Союза. Многолетняя «холодная война» закончилась триумфальной победой Запада.

Тайна смертей видных военачальников не разгадана до сих пор.

Обозреватель «КП» встретился с генерал-полковником Леонидом Ивашовым, доктором исторических наук, президентом Академии геополитических проблем. Он был старшим адъютантом маршала Устинова, затем возглавлял при нем Секретариат Министерства обороны СССР.

СЛЕДОМ ЗА ГЕНСЕКАМИ

- Леонид Григорьевич, Варшавский договор был тогда фактически обезглавлен.

- Хочу обратить внимание: министры обороны – второй эшелон смертей.

Тогда же один за другим скончались три советских генсека. Брежнев -75 лет. Тихо уснул и не проснулся. Генеральным секретарем стал Андропов. Запустил серьезную программу развития страны. Менее чем через год посидел на скамеечке в Сочи и простудился. Почки стали отказывать. Лежит месяцами в ЦКБ и умирает. В 69 лет! Черненко принимает руководство страной и партией, опять же вскоре тяжело заболевает и умирает. В 73 года. Через два с половиной месяца после кончины друга Устинова.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, второй секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и министр обороны СССР Дмитрий Устинов перед началом беседы, 1982 год. Фото Владимира Мусаэльяна и Эдуарда Песова. /Фотохроника ТАСС/.

- На его место пришел Горбачев!

- В этом же ряду и смерть «серого кардинала» Суслова, главного идеолога партии. 79 лет.

- Тогда ходили шутки про геронтократию в Кремле, «гонку на лафетах»!

- Глупые шутки. Возраст не такой уж был престарелый. Трампу сейчас 73. Он решил баллотироваться второй раз в президенты. Его главному сопернику на будущих выборах демократу Байдену – 77. Кандидату Сандерсу – 78. И никто не шутит про геронтократию в оплоте мировой демократии.

Были, были странности в смертях наших генсеков. Как и руководителя Белоруссии Машерова (62 года), секретаря ЦК по сельскому хозяйству Кулакова (60), на чье место взяли из Ставрополя Горбачева. Об этом немало писали. Я же вернусь в свою сферу – военную.

ЧЕЛОВЕК СТАЛИНСКОЙ ЗАКАЛКИ

- С Дмитрием Федоровичем Устиновым я был рядом с 1976 по 1984 годы, - продолжает рассказ генерал-полковник Ивашов. - Сначала старшим адъютантом, затем 4 года начальником Секретариата министра.

Признаюсь, его выносливость, работоспособность нас не просто удивляла. Мы не выдерживали такой нагрузки.

Маршал никогда, практически, не лежал в «кремлевке», госпиталях. Был всегда заряжен на работу. Человек сталинской закалки.

За две недели до Великой Отечественной Сталин назначил его, директора крупного военного завода, наркомом (министром) вооружения СССР. В 32.5 года! Устинов тащил на себе все вооружение, начиная со штыков, винтовок, гранат, орудий... Ответственность была совсем не такая, как сегодня, когда в том же Роскосмосе миллиарды разворовывают и ничего! Вспоминал, как 16 октября 41 года (память у маршала была феноменальная) ночью раздался телефонный звонок из Кремля. «Товарищ Устинов здравствуйте. Почему Елян (директор 314 завода, - Ред.) вчера две пушки недопоставил ?» -«Товарищ Сталин, знаю об этом, принимаем меры, завтра будет восполнено!» - «Доложите товарищу Вознесенскому. До свидания!»

Устинов справился с поставленными задачами. Уже в 42-м получил первую Звезду Героя соцтруда. После войны участвовал в секретном Атомном проекте. Берия занимался бомбой. Устинов - системой противовоздушной обороны, чтоб американские ядерные бомбардировщики к нам не долетели. По его инициативе появилась в СССР отрасль ракет с ядерными боеголовками. В 1946-м был создан специальный Комитет № 2 по ракетам. Возглавил его Маленков. Инициатор-министр Устинов – стал замом. Мало кто знает, что за подготовку первого полёта человека в космос в 1961 году закрытым указом Дмитрий Федорович получил вторую Звезду Героя.

Вместе с Андроповым, Громыко он входил в неофициальное «малое» Политбюро. Когда Брежнев болел, они решали самые главные вопросы в стране. Встречаясь поочередно у каждого из членов «тройки». Минимум на два часа. Когда совещались у нас в министерстве, приходилось вызывать руководителей отраслей, главу Академии наук и т.д. Знаю, после смерти Брежнева Устинов мог получить при генсеке Андропове пост премьера, но отказался. Он полностью отдавал себя военной сфере. Будучи министром обороны, по-прежнему много времени посвящал новым военным технологиям. Заявляя, что воевать надо не числом (солдат, офицеров), а современной техникой.

Когда ушли подряд два генсека, третий тоже был обречен, кому-то понадобилось убрать такую мощную авторитетную фигуру из Военно-промышленного комплекса СССР и всего Варшавского договора.

Доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ЧЕРНЫЙ ДЕКАБРЬ

- Как это случилось?

- Обычно Дмитрий Федорович уходил в отпуск в конце июля до конца августа. На этот раз в первой половине сентября на территории Чехословакии и ГДР проходили военные учения Варшавского договора «Щит-84». Поэтому в отпуск Устинов ушел уже после учений, в конце сентября. Отдыхал в Сочи, купался в море. Получил легкую простуду. Она обернулась воспалением легких. В Сочи с бригадой вылетел Евгений Чазов, главный кремлевский врач. Вроде сбили воспаление. Дмитрий Федорович вернулся в Москву. Ложиться в больницу категорически отказался. Впереди - совещание руководящего состава Вооруженных сил страны. Министр делал доклад. Во время выступления ему внезапно стало плохо: покраснел весь, зашатался. Срочно объявили перерыв. Мы вызвали дочь Веру, он ее единственную слушался. «Все, папа, поехали в больницу!» Доклад дочитал первый зам Соколов.

Устинов же как лег в ЦКБ, так оттуда и не вышел.

Когда я последний раз навестил Дмитрия Федоровича, он твердым голосом сказал, что разговаривал с генсеком Черненко и секретарем ЦК по обороне Романовым, чтобы министром вместо него назначили маршала Соколова: «Ты останешься в своей должности, потому что Сергею Леонидовичу нужно хорошо помогать.»

Я пытался возразить, мол, мы еще поработаем под Вашим началом, все со здоровьем будет нормально…

«Леня, мы коммунисты и должны смотреть правде в лицо. Я ухожу…». На этом и попрощались.

20 декабря 1984 года около 21.00 в аппарат министра обороны приехал Чазов и, скрестив руки, дал знать, что мы осиротели. Ему было 76.

Месяца не прошло, как 15 января 1985 года внезапно умирает министр национальной обороны Мартин Дзур, авторитетный военачальник. Я хорошо знал Мартина, он отдыхал у нас на Кавказе с семьей, внуком. Очень здоровый человек, постоянно в движении, много ходил всегда. И вдруг… смерть в 65 лет. «Острая сердечная недостаточность». Как у Устинова.

Министр национальной обороны ЧССР Мартин Дзур во время учений "Запад-81". Фото Николая Малышева и Владимира Витченко /Фотохроника ТАСС/

2 декабря 1985 г. Внезапно умирает Хайнц Гофман, министр обороны ГДР. «Острая сердечная недостаточность». Ему было 75, но Гофман оставался крепким здоровым мужчиной, страстным охотником.

Министр обороны ГДР Хайнц Гофман.Фото: ru.wikipedia.org

15 декабря 1985 г. Кончина Иштвана Олаха, министра обороны Венгрии. Ему было всего 58. Тоже сердце.

Министр обороны Венгрии Иштван Олах.Фото: ru.wikipedia.org

Я общался с окружением покойных министров. Симптомы болезни были примерно такие же, как у Устинова.

- Смерть одного-двух министров –коллег в течение года можно объяснить случайностью. Но ЧЕТЫРЕ?! Это уже тенденция, закономерность. Загадочная.

- Был и пятый. Министр обороны Болгарии Добри Джуров. Уважаемый, мудрый человек, участник Второй мировой, член Политбюро болгарской компартии. Тоже любил много ходить. Вскоре после похорон Устинова неожиданно слег, серьезно заболел, ему подыскивали замену. Но, к счастью, выкарабкался…

Министр обороны Болгарии Добри Джуров тоже был тогда на грани смерти, но выжил.

СЛЕД ЦРУ?

- Кто мог стоять за этими смертями?

- Документов, конечно, никаких нет. Но, полагаю, западные спецслужбы. После Карибского кризиса, когда мир был на волоске от Третьей мировой, военным, да и политикам, стало ясно, что в ядерной войне победителей не будет. Тогда Запад решил разрушить Восточный блок изнутри.

Что касается умерших министров обороны, все они участвовали в учениях «Щит-84», где отрабатывались вопросы взаимодействия штабов и войск союзных армий в ходе совместных боевых действий. Там было много народу, журналисты, наблюдатели… Могли подсыпать какие-нибудь таблетки с медленным ядом или прочую «бяку».

- Почему уцелел министр обороны Польши?

- Если бы еще и поляк умер, это было бы слишком уж подозрительно. К тому же Польша тогда уже стала самым слабым звеном в соцлагере.

Кстати, о таблетках. Для лечения высокопоставленных лиц тогда применялись лучшие зарубежные лекарства.

- Полагаю, и сейчас ситуация не изменилась, Леонид Григорьевич!

- Они не просто закупались, а заказывались через посольства и другие советские учреждения за рубежом. Те тоже не покупали их в аптеках, а доставали через доверенных иностранцев. И в этом случае провести спецоперацию против советских руководителей не представляло особой сложности. Под видом одного лекарства дать совершенно другое.

Еще факт для размышления. 12 сентября 1980 года директор ЦРУ Р. Кейси предоставил президенту США Рейгану доклад о том, что в начале ХХI века на планете Земля могут произойти катастрофические явления, в результате которых погибнет значительная часть человечества. Более других пострадает западная часть Европы, американский континент, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На территории США выжить могут 4-6% населения. Наименее всего пострадают территории СССР, северной и центральной Африки, Тибетское нагорье.

Уже в декабре 1980 г. Рейган утвердил 10-летнюю программу комплексного разрушения Советского государства. Рейган публично заявил: «Дайте мне 10 лет, и я уничтожу коммунизм!»

В заключение скажу одно. Именно в эту пору, когда умирали министры, восходит «звезда» Горбачева. И раскручивали ее именно на Западе.

«АГОНИЯ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА»

Когда маршал Дмитрий Устинов умирал в кремлевской больнице, другой член Политбюро, секретарь ЦК Михаил Горбачев, находился с первым своим официальным визитом в Лондоне (15-21 декабря 1984 г). С собой он взял Эдуарда Шеварднадзе и Александра Яковлева. Вскоре эта тройка и развалит Советский Союз. Визит был инициирован британским премьером Маргарет Тэтчер. Она лично встретила московского гостя в аэропорту. Пригласила на переговоры в свою загородную резиденцию Чеккерс. Фактически это были смотрины будущего советского лидера. На Западе хорошо знали, что генсек Черненко обречен и сделали ставку на Горби. В Лондоне Горбачев впервые публично заговорил о «новом мышлении». И даже показал «железной леди» секретную карту с направлениями ядерных ударов по Великобритании в случае войны, что ее очень впечатлило.

Секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер перед началом встречи, Лондон, 1984 год. Фото: Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС

Спустя тридцать лет Национальный архив Великобритании рассекретил документы о том визите.

В письме президенту США Рональду Рейгану «железная леди» так охарактеризовала московского гостя: «Он достаточно открыт и интеллигентен. Он дружелюбен, обладает определенным шармом и чувством юмора. Я реально нахожу его человеком, с которым можно иметь дело. Мне он действительно понравился». Тэтчер после переговоров и начала раскручивать Горби на Западе, фактически стала его крестной матерью в мировой политике. Через три месяца после судьбоносного визита в Лондон Горбачев стал генсеком, хозяином СССР.

В рассекреченных материалах отражен любопытный факт. Во время визита Горбачева в Лондон его жена неожиданно для британцев посетила один из лучших ювелирных магазинов страны Mappin and Webb, где купила золотые серьги с бриллиантами и рубинами. Такая супружеская чета и была нужна Западу.

Сам Михаил Сергеевич позже писал: « В Лондоне меня застала печальная весть - скончался Устинов. Я прервал визит и вернулся в Москву. Смерть Устинова была тяжелой утратой, особенно чувствительной в то смутное время, каким был конец 1984 года. Да и весь этот год — не что иное, как агония режима».

Любопытная оговорка про агонию. Не сам ли Михаил Сергеевич ее устроил для СССР?

КСТАТИ

ПРЕЕМНИК ПРОЖИЛ 101 ГОД

По рекомендации умиравшего Устинова новым министром обороны СССР был назначен его зам Сергей Леонидович Соколов. Но маршал недолго пробыл на этом посту. 30 мая 1987 года, после провокационного приземления Руста на Красной площади, Горбачев отправил его в отставку. Было заменено практически всё руководство Министерства обороны, включая командующих военными округами. Американский специалист по национальной безопасности Вильям Одом писал: «После пролёта Руста в советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 1937 году». Хорошо, что эта чистка была бескровной и Соколов не разделил судьбу Устинова и других коллег - министров Варшавского договора, о которых мы рассказали выше. Сергей Леонидович, фронтовик, прожил 101 год.

Популярна версия, что провокацию с полетом немца Руста устроили западные спецслужбы. Чтобы дать повод другу Тэтчер обезглавить Советскую армию и не позволить военным выступить против реформ Горби, приведших СССР и весь соцлагерь к катастрофе.

АВТОРИТЕТНО

НЕЛЕПАЯ ГИБЕЛЬ

Из воспоминаний главного кремлевского врача Евгения Чазова

«Смерть Устинова была в определенной степени нелепой и оставила много вопросов в отношении причин и характера заболевания. Осенью 1984 года состоялись совместные учения советских и чехословацких войск на территории Чехословакии (На самом деле- всех стран Варшавского договора, - Ред.). После возвращения с маневров Устинов почувствовал общее недомогание, появилась небольшая лихорадка и изменения в легких. Несмотря на проводимую терапию, вялотекущий процесс у Устинова сохранялся, нарастала общая интоксикация. Ситуация осложнилась тем, что на этом фоне начала прогрессивно расти аневризма брюшной аорты. Ее пришлось оперировать в экстремальных условиях. Операция протекала тяжело – в ходе ее началось массивное кровотечение в связи с так называемым состоянием фибринолиза. Так как обычное переливание крови не давало эффекта, надо было срочно провести прямое переливание крови от донора. Все участники операции предложили свою кровь. Подошла кровь анестезиолога В. Западнова. Переливание тут же было проведено, и операцию удалось довести до конца, причем, Западнов продолжал работу. Устинов, к сожалению, в дальнейшем погиб, несмотря на использование всех возможных методов лечения. Удивительное совпадение – приблизительно в то же время, с такой же клинической картиной заболевает и чехословацкий министр обороны генерал Дзур»