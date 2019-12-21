СК дал свои комментарии по расследованию ВАДА. Они слишком короткие, чтобы выиграть информационную войну

В битву «ВАДА против России» вступила одна из самых важных сторон. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство обвинило российскую сторону в подлоге и уничтожении части информации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). И эти корректировки, по мнению ВАДА, в базу данных были сделано как раз в то время, когда она находилась под арестом Следственного комитета России. И вот СК выступил с комментариями по этому вопросу. СК утверждает: базу данных они передали без изменений.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко напомнила, что ведомство действительно в январе и апреле этого года передало ВАДА копии электронных файлов базы а также свыше пяти тысяч биологических проб спортсменов. По словам представителя ведомства, следователи провели экспертизу копий переданных электронных файлов и подтвердили их подлинность, а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следователи уверены, что все менял Родченков

Так откуда же взялись изменения в LIMS? СК утверждает, что их делал экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков, причем дистанционно, находясь уже в США. То есть базу меняли уже из-за границы. «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — сказала Петренко.

Почему это пока выглядит неубедительно

Ровно неделю назад ВАДА выложило доклад по своему расследованию как менялась база. В нем 62 страницы, где подробно рассказано, как, по мнению вадавцев, осуществлялись корректировки в базе данных. Там называются конкретные фамилии и конкретные сроки, когда вносились изменения. Там утверждается, что сисадмин Евгений Мочалов (между прочим муж нынешнего директора Московской лаборатории Елены Мочаловой) в самый последний момент перед передачей данных в ВАДА, производил в многочисленные изменения.

Теперь сравните: 62 страницы подробного доклада и несколько фраз представителя Следственного комитета, из которых неясно, почему не закрыли базу от внешнего вмешательства. И как так получилось, что находившийся под следствием сбежавший в США Григорий Родченков мог входить в систему, которая была арестована следователями.

Экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берегут аргументы для суда?

СК не раскрывает никаких подробностей подобные тем, что забит 62-странчиный доклад ВАДА. СК не делится тем, какие конкретно изменения делал Родченков в системе. СК не опровергает выводы зарубежных экспертов о том, что база менялась прямо перед тем, как ее передали в ВАДА. И поэтому кажется, что у Всемирного антидопингового агентства позиции перед судебными разбирательствами крепче, чем у России.

Россия проигрывает информационную войну ВАДА. Остается надеяться, что только пока. И настоящие аргументы появятся в суде в Лозанне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750940" frameborder="0"></iframe> СК обвинил Родченкова в удалённом изменении базы данных Московской лаборатории.

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