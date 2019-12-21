2019-12-21T14:27:58+03:00
Спорт

СК дал свои комментарии по расследованию ВАДА. Они слишком короткие, чтобы выиграть информационную войну

Следственный комитет обвиняет во всем Родченкова, но не раскрывает подробностей
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Комментарии: comments7
Продолжается судебный спорт WADA против России.Продолжается судебный спорт WADA против России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В битву «ВАДА против России» вступила одна из самых важных сторон. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство обвинило российскую сторону в подлоге и уничтожении части информации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). И эти корректировки, по мнению ВАДА, в базу данных были сделано как раз в то время, когда она находилась под арестом Следственного комитета России. И вот СК выступил с комментариями по этому вопросу. СК утверждает: базу данных они передали без изменений.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко напомнила, что ведомство действительно в январе и апреле этого года передало ВАДА копии электронных файлов базы а также свыше пяти тысяч биологических проб спортсменов. По словам представителя ведомства, следователи провели экспертизу копий переданных электронных файлов и подтвердили их подлинность, а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следователи уверены, что все менял Родченков

Так откуда же взялись изменения в LIMS? СК утверждает, что их делал экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков, причем дистанционно, находясь уже в США. То есть базу меняли уже из-за границы. «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — сказала Петренко.

Почему это пока выглядит неубедительно

Ровно неделю назад ВАДА выложило доклад по своему расследованию как менялась база. В нем 62 страницы, где подробно рассказано, как, по мнению вадавцев, осуществлялись корректировки в базе данных. Там называются конкретные фамилии и конкретные сроки, когда вносились изменения. Там утверждается, что сисадмин Евгений Мочалов (между прочим муж нынешнего директора Московской лаборатории Елены Мочаловой) в самый последний момент перед передачей данных в ВАДА, производил в многочисленные изменения.

Теперь сравните: 62 страницы подробного доклада и несколько фраз представителя Следственного комитета, из которых неясно, почему не закрыли базу от внешнего вмешательства. И как так получилось, что находившийся под следствием сбежавший в США Григорий Родченков мог входить в систему, которая была арестована следователями.

Экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берегут аргументы для суда?

СК не раскрывает никаких подробностей подобные тем, что забит 62-странчиный доклад ВАДА. СК не делится тем, какие конкретно изменения делал Родченков в системе. СК не опровергает выводы зарубежных экспертов о том, что база менялась прямо перед тем, как ее передали в ВАДА. И поэтому кажется, что у Всемирного антидопингового агентства позиции перед судебными разбирательствами крепче, чем у России.

Россия проигрывает информационную войну ВАДА. Остается надеяться, что только пока. И настоящие аргументы появятся в суде в Лозанне.

СК обвинил Родченкова в удалённом изменении базы данных Московской лаборатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения в базу данных российских спортсменов вносил сбежавший Григорий Родченков

Но WADA не обратит на эти доказательства невиновности российской стороны никакого внимания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»
В Германии назвали санкции против «Северного потока - 2» покушением на независимость европейцев
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году
В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
В Сирии боевики атаковали три объекта нефтегазового комплекса
В Баку экстренно сел летевший в Москву самолет
Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»
Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете
«Лекарство для страны»: Потанин оправдал реформы 90-х
Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина
Захарова заявила, что США скоро потребуют прекратить дышать
СК: Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской лаборатории
Небензя рассказал о проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по гумпомощи Сирии
Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»
Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner
Россиянам рассказали, как правильно пить в Новый год
Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»
Forbes назвал самых неудачливых миллиардеров года
В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Белый дом отказался от требований срочно выделить военную помощи Киеву
Трамп объявил о создании Космических войск США
США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"
Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подарки
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против "Северного потока-2"
Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столом
Подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу над проектом из-за санкций США
Врачи рассказали, как лучше справиться с алкогольным отравлением