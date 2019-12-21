Изменения в базу данных российских спортсменов вносил сбежавший Григорий Родченков

Даже такой далекий от спорта человек, как я, не может не видеть, что в решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта и отстранении российских сборных от крупнейших соревнований в течение ближайших четырех лет настолько меньше спортивной мотивации, насколько доминирует политическая. И происходящее уже после объявления этого решения лишь подтверждает политическую ангажированность и нечистоплотность структуры, которая призвана якобы следить за чистотой мирового спорта и бороться с злоупотреблениями в этой сфере. Стараниями WADA Россия предстает в амплуа эдакого мирового Доктора Зло в мире спорта, однако данные самого агентства, которые оно физически не может скрыть или игнорировать, свидетельствуют об обратном. Так в отчете агентства об антидопинговых нарушениях за 2017 год, среди всех стран Россия с 82 выявленными случаями применения допинга заняла лишь пятое место по количеству нарушений. Кто же нас «обогнал»?

Четвертое место заняла Бразилия, там выявили 84 случая применения допинга. А вот США со 103 нарушениями уже на пьедестале, в данном случае, не почета, а позора, пусть и на третьей ступеньке. «Серебро» у Франции – 128 нарушений. А бесспорный лидер – Италия: 171 злостный нарушитель антидопинговых правил.

На всю гигантскую Россию пришлось в 2 с лишним раза меньше случаев применения допинга, чем на Италию. И это при том, что российских спортсменов проверяли в пять раз чаще, чем американских или тех же европейцев. Сколько бы случаев там еще выявили при интенсивности проверок, аналогичной российским, одному Богу известно. Но в умы обывателей, болельщиков, спортивной общественности с упорством маньяка уже который год вдалбливается, что именно Россия олицетворяет собой зло.

Более того, вспомним, что все обвинения со стороны этой организации в адрес нашей страны базируются на данных, предоставленных ей экс-руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, сбежавшим из страны перед угрозой разоблачения его собственных махинаций на этом рабочем месте. А новые обвинения, которые и легли в основу вынесенного последнего решения об отстранении России от крупнейших соревнований, заключаются в том, что в базу данных лаборатории вносились изменения уже после бегства Родченкова. И вот сейчас Следственный Комитет России получил доказательства того, что изменения в базу данных вносились с «с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ». Бывшее руководство лаборатории и «неустановленные лица» подключались также «к электронной базе LIMS, которая содержит информацию о результатах исследования допинг-проб».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748624" frameborder="0"></iframe> Совфед о решении ВАДА по российским спортсменам.Комментарий Андрея Климова

- Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов, - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и пояснила, что у СК есть информация о передаче Родченковым WADA некоего альтернативного варианта архива Московской антидопинговой лаборатории, но СК не имеет возможности установить истинность приведенных там сведений. - Иностранные партнеры уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

В любой иной ситуации и с какой-либо другой страной и десятой доли имеющихся несостыковок хватило бы для того, чтобы WADA вернулась к этому вопросу и провела более тщательное расследование. Но только не в случае России. Здесь всякое лыко, даже откровенная фальшивка в строку, лишь бы позволило добиться поставленной цели.

А это означает, что пора бы (уже давно, на самом деле) действовать таким способом, чтобы бить и WADA, и угождающих ей функционеров и лжесвидетелей по самому больному – по деньгам и репутации. Абсолютно легально, в судебном порядке. Чтобы перед каждым «мяу» они раз сто подумали о грядущих издержках. Ведь доказали же наши спортсмены свою чистоту в судах, в том числе, и в международном спортивном арбитраже. Непонятно, почему, сказав «А», мы замолчали и не в силах дальше произнести «Б».

Если речь идет о каких-то не самых публичных договоренностях, то пора бы уже уяснить, что никакие «правила чести» и «джентльменские соглашения» здесь не действуют. Война на спортивном фронте идет не первый год, и просто так она не закончится. До тех пор, пока одна из сторон не капитулирует. И сколько бы мы ни пытались решить вопрос «по-хорошему», все так и останется, как сейчас – когда допинг жрут в Италии, Франции, США, когда сотни зарубежных спортсменов мировой элиты по «показаниям врачей» принимают препараты, рассчитанные на то, чтобы «привести в сознание» уже практически умерших людей, а виноватой в очередной раз будет объявлена Россия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750940" frameborder="0"></iframe> СК обвинил Родченкова в удалённом изменении базы данных Московской лаборатории.

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