Мат, оскорбления и угрозы убийством: сорвавшийся отец Фриске объявил войну Иосифу Пригожину

Крутой нрав Владимира Фриске давно известен по его войне с Дмитрием Шепелевым: в борьбе за внука Платона его дедушка даже присылал «братков» к телеведущему - эти видео до сих пор можно найти в Сети. Но вряд ли кто-то мог представить, что гнев отца Фриске вызовет невинный комментарий о его дочерях и современных тенденциях в шоу-бизнесе. Напомним, младшая сестра Жанны Наталья Фриске решила начать карьеру певицы и для презентации новой песни выбрала образ один-в-один как у Жанны: наряд, причёска, манера пения. Эту невероятную схожесть не могли не заметить пользователи соцсетей, и мнения разделились: одним этот ход показался удачным, другие раскритиковали Наталью за «неумелую копию».

Продюсер Иосиф Пригожин, к которому «КП» обратилась за комментарием, высказал мнение, что заменить Жанну никто не сможет, а тенденции на эстраде, когда одним артистам советуют копировать образы других, напоминает игру в напёрстки. Эти слова обернулись для продюсера настоящим кошмаром - звонками и сообщениями от Владимира Фриске, который угрожал прийти к Пригожину с винтовкой и заявлял, что ему «терять нечего».

- Он кричал: «Ты чего мою дочь трогаешь?!», хотя я к ней пальцем не прикоснулся и даже в глаза не видел, - рассказал «Комсомолке» Иосиф Пригожин. - Он сумасшедший: писал мне с 10 утра и до двух часов ночи, так такие тексты - натуральная жесть. Придурок - самое ласковое оскорбление!

Сестра Жанны решила начать карьеру певицы.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Может, вам в полицию написать заявление?

- Не хочу участвовать в этой клоунаде. Я ему сказал: «Ещё один звонок, и я обнародую всю переписку». Кто он такой, чтобы меня оскорблять? Мы не друзья, никогда не виделись. Однажды он просил, чтобы я ему помог с Димой Шепелевым, мол, ещё не вечер - он с ним рассчитается... Я тогда не понял - а я тут вообще при чем? Он и Кобзону покойному звонил, за помощью по Шепелеву обращался. Надо следить за его психологическим состоянием. Пусть проверят представители правоохранительных органов его вменяемость.

Продюсер Иосиф Пригожин.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вы не боитесь? Он ведь приходил к Шепелеву с какими-то «братками».

- Да что мне его бояться. Я высказал мнение, что надо оставить память о Жанне Фриске. Люди к ней относились с симпатией и уважением, поэтому всех, кто пытается повторить ее образ, будут считать клонами. Я не оскорблял ни Жанну, ни ее сестру, а только сказал, что в шоу-бизнесе сейчас творится черт знает что. Очень много случайных людей, которые думают не про музыку, а только про деньги. Раньше было по-другому: поколение Кобзона, Киркорова, Лещенко, Валерии, Орбакайте и ещё многих артистов не представляют себя без сцены, для них это жизнь. Они изучали нотную грамоту, получали знания в своей профессии, и очень приятно видеть профессионалов. Я за профессионализм в любой сфере - спорте, политике, образовании, медицине, авиации, финансовой сфере. Нельзя стать первым, если ты сачок. Я против случайных людей в индустрии, а в шоу-бизнесе количество сброда больше, чем в какой-либо другой отрасли. Все в погоне за легкими деньгами...

Обратилась «КП» и к самому Владимиру Фриске. Но он всю вину за свой срыв возложил на... журналистов:

- Это вы во всем виноваты! Пишете гадости! - отрезал отец певицы и бросил трубку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750319" frameborder="0"></iframe> Сестра Фриске стала ее копией.

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