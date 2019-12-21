2019-12-21T22:56:40+03:00
Звезды

Первая ведущая "Голубого огонька" объявила себя тайной женой Валентина Гафта

Эльмира Уразбаева даже показала фотографию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Валентин ГафтВалентин ГафтФото: Тимур ХАНОВ
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Валентин Гафт был женат трижды. Первой супругой артиста была манекенщица Елена Извергина. Второй - балерина Инна Елисеева. В третий раз актер женился на коллеге по цеху актрисе Ольге Остроумовой. Однако совершенно неожиданно у артиста объявилась еще одна жена.

Эльмира Уразбаева была первой ведущей "Голубого огонька" на Центральном телевидении СССР в 1961 году. Она заявила о том, что была женой Валентина Гафта. Об отношениях с актером и тайной свадьбе с ним женщина объявила в эфире программы "Привет, Андрей!". И даже показала совместные фотографии с Валентином Иосифовичем.

"Это Валя Гафт. В свое время я была его женой. Это я вам так говорю, не хочу из этого делать событие в стране", - поделилась звезда эстрады. Уразбаева не стала вдаваться в подробности, по какой причине они расстались.

Эльмира Уразбаева

Эльмира Уразбаева

Как отметила женщина, она уже долгое время живет в Лос-Анджелесе. Дочь артистки вышла замуж за именитого американского продюсера. Наследница Уразбаевой не только сама переехала в США, но и забрала с собой мать.

В студии гости вспоминали как снимался "Голубой огонек". Артистам приходилось самим искать себе костюмы. Чтобы все было идеально, часто звезды выступали под фонограмму. Однако иногда это оборачивалось скандалом.

Конфуз произошел и с Эльмирой Уразбаевой. Как рассказал Левон Оганезов, известная певица сама вызвалась исполнять композицию под фонограмму. Ей предложили ходить по залу с микрофоном. "Она подошла к Терешковой, а та ей дала бокал. Эля в этот момент поет песню. Она взяла бокал и отпила, а песня продолжается. Казус был жуткий", - поведал композитор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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