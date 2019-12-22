Как страна отметила фальшивый юбилей Сталина

Каюсь, сначала я с любопытством, даже с некоторой долей иронии наблюдал за торжествами в честь «140-летия» Иосифа Виссарионовича. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вместе с кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года Павлом Грудининым, иркутским экс- губернатором Сергеем Левченко, другими членами партии возложил цветы к бюсту вождя у кремлевской стены. В Волгограде отцу народов открыли памятник. Прошли митинги, демонстрации коммунистов в других российских городах, поселках. Ладно, это их личное дело.

Но когда увидел, услышал, прочитал по ящику, на радио, в СМИ яростные дискуссии «просвещенных» либералов, демократов с «ортодоксами»-патриотами, государственниками о роли Сталина в мировой и российской истории, мой разум возмущенный закипел. Точь-в-точь, как в международном пролетарском гимне «Интернационал». Но в смертный бой за одну из сторон я идти не собираюсь, как герои гимна. Споры, был ли Сталин великим деятелем, мудрым отцом народов или кровавым тираном уровня Гитлера, будут идти еще очень долго. Зацепило другое.

Коммунисты широко отметили юбилейФото: REUTERS

Ребята, какой юбилей?! Окститесь! Учите историю…

140-летие вашего любимого вождя (или нелюбимого тирана) было год назад. И в другой день.

Кто-то может возмутиться: не наводи тень на плетень, журналист! В учебниках, энциклопедиях написано, что Сталин родился 21 декабря 1879 года. Потому и отмечали вчера его юбилей на законных основаниях.

Вынужден огорчить. Та официальная советская дата - ложная. На самом деле Иосиф Джугашвили - будущий Сталин - появился на свет раньше на целый год и три дня! О чем свидетельствует запись метрической книги Горийской соборной церкви Тифлисской губернии: «1878 год. Иосиф родился 6 декабря (18 по новому стилю, - Ред.), крестился 17-го, родители - жители г. Гори крестьянин Виссарион Иванович Джугашвили и законная жена его Екатерина Георгиевна. Оба православного вероисповедания. Крестный отец - житель Гори крестьянин Цихитатришвили. Совершил таинство протоиерей Хахалов с причетником Квиникидзе».

Ходили слухи, будто бы мать специально убавила ему год, чтобы в училище Иосифу дали стипендию. Как в случае с актером Георгием Вициным, которого мама сделала «моложе» на год и пять дней, чтобы устроить в оздоровительную лесную школу. Но в случае со Сталиным объяснение не проходит. В свидетельстве об окончании Иосифом Джугашвили Горийского духовного училища прямо указано: «Родился в шестой день месяца декабря 1878 г.» Эта же дата фигурировала в досье царской охранки на революционера Кобу. Мало того! В декабре 1920 г, уже после победы Октябрьской революции, товарищ Сталин в анкете шведской газеты "Folkets Dagblad Politiken” ("Ежедневная Народная Политическая Газета") собственноручно вывел дату рождения – 18 декабря 1878 г.

Однако уже в декабре 1922 г личный помощник Сталина Иван Товстуха, заполняя за шефа очередную партийную анкету, поставил новую дату – 21 декабря 1879 г. Говорят, ошибся. Или машинистка не те цифры отстучала. Ну-ну… Но почему-то вскоре именно эта дата стала официальным днем рождения вождя, вытеснив подлинную. И отмечается до сих пор.

Зачем Сталину это понадобилось?

Фрагмент из публикации в журнале «Известия ЦК КПСС» (1990, № 11)

ХОТЕЛ БЫТЬ МОЛОЖЕ ТРОЦКОГО

Звоню доктору исторических наук Борису Илизарову, автору книг «Тайная жизнь Сталина», «Почетный академик Сталин и академик Марр», «Сталин, Иван Грозный и другие.» Он работает с архивом вождя народов с 1998 года, с момента его открытия.

- Борис Семенович, что скажете про вчерашний юбилей?

- Хорошо, что в стране есть разные взгляды: сталинисты, демократы, либералы, консерваторы, патриоты… Это нормальное развитие общества. Лично я – демократ. И отношусь к герою своих книг, исследований, соответственно. Не надо только друг друга убивать. А дискуссии вполне допустимы.

Но ажиотаж вокруг якобы «юбилея Сталина» - смешно и даже нелепо. Реально никакого юбилея нет. На самом деле Сталин сам на год продлил свою молодость.

Есть официальный документ, подлинник находится в Грузии. Церковная книга. Сталин родился в православной семье, поэтому его крестили, как положено. Дали при крещении имя и зафиксировали дату рождения - 6 декабря 1878 года. До революции во всех документах, а их было много, он называл эту дату. Документы находятся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГА СПИ). В личном фонде Сталина. Там около 1800 папок. Примерно 350 засекречены до сих пор. В основном документы о его деятельности во время и после Великой Отечественной. Но с биографией вопросов нет. После революции изменил дату рождения.

- Почему?

- Точно никто не знает. У меня есть лишь догадка, чисто интуитивная. Я не утверждаю ее достоверность.

После революции врагом №1 для Сталина стал Троцкий, главный кандидат на руководство страной вместо заболевшего Ленина. Лев Давидович тоже не любил Иосифа Виссарионовича. Их вражда закончилась ударом ледоруба. Так вот, Троцкий родился 26 октября (7 ноября) 1879 года, позже своего противника. Сталин почему-то решил стать моложе своего политического врага на полтора месяца и потому изменил дату рождения. Но это, повторяю, моя версия.

Свидетельство об окончании Горийского духовного училища

МИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА

У журналиста «КП» своя версия загадки даты рождения вождя. Повторяю, до революции и в первые годы советской власти Джугашвили не скрывал, что появился на свет 18 декабря 1878 года. Однако в декабре 1922 года рукой своего личного секретаря изменил дату рождения на целый год и три дня. Есть немаловажный нюанс. В апреле 1922 г Сталин стал Генеральным секретарем ЦК РКП (б). Ленин оставался Председателем Совета народных комиссаров, по-нынешнему – премьером. Ильич болел, в кремлевской верхушке началась яростная борьба за власть.

В начале ХХ века был расцвет мистики, эзотерики. Баловались этим и большевики. Недаром в ГПУ создали тайный оккультный отдел под руководством Г.Бокия. Чекисты даже отправляли тайные экспедиции в Тибет за древними магическими знаниями, как позже – фашисты. Сталин, хоть и учился в православной гимназии, тоже был не чужд мистики. Тому есть ряд свидетельств. Судя по многочисленным пометкам, он очень внимательно, с карандашом в руке, читал книгу Анатоля Франса «Диалоги под розой». О Боге, Природе, Метафизике и т.д. Название книги не случайно. Роза, как и любимая Сталиным пятиконечная звезда – пентакль - с глубокой древности считались важнейшими эзотерическими символами. Их почитали многие тайные общества, те же масоны, розенкрейцеры. Еще Сталин хорошо изучил труды русского мистика Георгия Гурджиева, чье имя тогда гремело по всей Европе. Кстати, родился Иосиф слабым младенцем. Родители, потерявшие до того двух сыновей, совершили над ним древний осетинский обряд заклания черного барашка. И он остался жить.

Оккультисты утверждают, что злые маги, зная дату рождения человека, могут нанести ему в этот день мощный энергетический удар, даже вызвать смерть. Вот Сталин и решил, полагаю, подстраховаться в борьбе за власть, подменить день и год своего рождения. Но это версия журналиста.

Как бы то ни было, вчера Сталин, в связи со своим фальшивым юбилеем, заставил всю страну вновь говорить о себе. Устроил серьезные дискуссии в российском обществе. И, поди, от души веселился в гробу у Кремлевской стены, наблюдая за ожесточенными спорами о своей роли в истории.

КСТАТИ

«Я ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ВОЖДЯ ДВАЖДЫ»

Николай Над, исследователь политической истории мира, автор книг «Сталин и Христос», «Как убивали Сталина», «Как Сталин победил коррупцию», «Победители и наследники».

- В России Новый год празднуют дважды. Новый и Старый. Вот и 140-летие Иосифа Виссарионовича я отметил дважды. Год назад (настоящий) и вчера.

- Как?

- Вчера с интересом посмотрел на НТВ пятисерийный фильм «Сталин с нами». Заметил ряд ошибок, но кое-что новое узнал, хотя, казалось бы, все знаю про Иосифа Виссарионовича.

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Кто-то может возмутиться: во многих учебниках, энциклопедиях написано, что вождь родился 21 декабря 1879 года. Так что до круглой даты еще далеко. Вынужден огорчить. Та официальная советская дата - ложная. На самом деле Иосиф Джугашвили - будущий Сталин - появился на свет раньше на целый год и три дня! (подробности)