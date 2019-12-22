Как проиндексируют пенсии после увольнения: около 1000 рублей за каждый год работы

Время от времени мы видим сообщения об индексации пенсий. Однако все они касаются только неработающих. А что же те, кто после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться? Оказывается, им пенсия тоже индексируется, но получить ее в увеличенном размере они смогут только после увольнения.

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

"После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет", - рассказал он в интервью «Российской газете».

Причем, если пенсионер снова захочет выйти на работу, то в дополнение к зарплате будет получать уже пенсию, рассчитанную по-новому.

ПРИМЕР

Допустим, вышел человек на пенсию в 2015 году, и продолжает работать. Каждый год в августе ему производится перерасчет пенсионных баллов — добавляют несколько новых (но не более 3). Однако стоимость одного балла не меняется. И вот, например, в декабре 2019-го он увольняется. Что у него на руках? Накопилось, положим, 120 баллов. Каждый балл в 2015-м «весил» 71,41 руб, а фиксированная выплата составляла 4383,59 руб. Получается, что пенсия у него на момент увольнения: 71,41х120 + 4383,59 = 12958,79 руб в месяц.

А со следующего после увольнения месяца (то есть с января 2020-го) ему уже пересчитают пенсию. Стоимость балла с 2020 г. составит уже 93 руб. Да и фиксированная выплата увеличилась: с будущего года — 5686,25. И выйдет у него 93х120 + 5686,25 = 16846,25 руб. в месяц.

Получается, пенсия в нашем примере выросла где-то на 4 тыс руб. - по тысяче в год.

Правда, как пояснили «Комсомолке» в ПФР, хоть считать по-новому будут со следующего после увольнения месяца, получать новую пенсию человек сможет не сразу, на полный перерасчет отводится до 3 месяцев. Так что вполне может быть, что выплаты придут не в январе, а в феврале, но в двойном размере. Обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета не требуется — там все сами сделают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751052" frameborder="0"></iframe> ПФР - об индексации пенсий после увольнения.Если гражданин ушел с работы на заслуженный отдых, а после решил продолжить деятельность, начисленные сверху выплаты уже не отменят

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