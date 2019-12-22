2019-12-22T15:11:52+03:00
Звезды

В ожидании "маленьких фейсиков": невеста рэпера Face беременна

Блогерша Марьяна Ро опубликовала фото с округлившимся животом в Instagram
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рэпер Face и Марьяна РоРэпер Face и Марьяна РоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Популярный YouTube-блогер, певица Марьяна Ро, похоже, ждет ребенка от скандального рэпера Face (он же Иван Дремин).

Сайт kp.ru писал, что 22-летний музыкант сделал девушке предложение еще в начале прошлого года. Причем уже тогда пошли слухи о том, что пара ждет ребенка, однако они не подтвердились.

А некоторое время назад сама Марьяна Рожкова в своих сториз в Instagram в шутку обмолвилась, что скоро на свет появятся "маленькие фейсики". Официального подтверждения того, что блогерша находится в положении, не было. Пока в воскресенье, 22 декабря, в ее аккаунте в соцсетях не появилась фотография.

maryanaromaryanaro
Марьяна Ро беременна
445676 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На снимке 20-летняя певица придерживает свой явно округлившийся живот. Никакого описания к записи Марьяна Ро не добавила, ограничившись улыбающимся смайликом. Судя по последним постам в Instagram, сейчас девушка находится в Японии, где проживает ее семья. Будет ли блогерша рожать за границей или вернется на родину, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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