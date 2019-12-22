Дочь Ивана Урганта ответила на нападки хейтеров из-за темнокожего жениха

Старшая дочь Ивана Урганта столкнулась с атакой хейтеров после того, как разместила в блоге фотографию с новым возлюбленным. Темнокожий парень нежно целует 19-летнюю Эрику в щеку.

Дочь Ивана Урганта выросла настоящей красавицей. Яркая брюнетка сначала получала образование в Лондоне, а два года назад уехала в США. Эрика учится в Нью-Йорке. 19-летняя девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Наследница телеведущего шесть месяцев ждала результатов творческих экзаменов, пока ее не зачислили. Она поселилась в самом престижном районе "Большого яблока" - на Манхэттене, но живет в обычном студенческом общежитии.

Не так давно Эрика поделилась личным счастьем. Она впервые показала своего нового бойфренда. Романтическое фото со своим новым возлюбленным девушка украсила рамкой из сердечек. Имя своего молодого человека дочь Урганта называть не стала.

savemusa Perfect definition of what a wife is

Однако репортерам удалось найти страницу темнокожего возлюбленного красавицы в соцсети. Молодой человек не только опубликовал фото с Эрикой, но и назвал ее своей женой. "Идеальное определение, что такое жена", - подписал он совместный кадр. В комментариях молодые люди также назвали друг друга "папочкой" и "мамочкой".

Через некоторое время появилось несколько комментариев и от русскоязычных пользователей соцсети. Некоторые из них были оскорбительного содержания. Эрика и ее парень молчать не стали. И отреагировали на неодобрительные реплики хейтеров.

Так, молодой человек написал: "Мои кошки милее, чем твои". А дочь Урганта высказалась категорично: "Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. Мы, надеюсь, разберемся с такой «тяжелой ситуацией»".

Отметим, Эрика не является родной дочерью Ивана Урганта. Она родилась в браке жены телеведущего Натальи Кикнадзе и ее первого мужа, бизнесмена Теймураза Куталия. Однако шоумен не раз заявлял, что очень привязан к девочке и считает ее родной. Публично он всегда ее называет именно "дочерью".

Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих дочках и старается проводить с ними как можно больше времени. Помимо старших детей - Эрики и Нико у телеведущего подрастают 11-летняя Нина, которая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, и четырехлетняя Валерия. Девочку назвали в честь мамы ведущего - Валерии Киселевой.