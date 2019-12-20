Красавица-дочь Ивана Урганта показала темнокожего возлюбленного

Иван Ургант 12 лет счастлив с Натальей Кикнадзе. Они слывут одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Пара воспитывает четверых детей. Двух младших Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старших - от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия. Примечательно, что Иван очень привязался к старшей Эрике и считает ее своей дочерью. Он до сих пор во всем поддерживает наследницу.

Эрика выросла настоящей красавицей. Яркая брюнетка сначала получала образование в Лондоне, а два года назад уехала в США. 19-летняя девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, где учился сын Бекхэмов, а также дети других знаменитостей.

Старшая дочь Урганта шесть месяцев ждала результатов творческих экзаменов, пока ее не зачислили. Девушка поселилась в самом престижном районе "Большого яблока" - на Манхэттене. Живет в обычном студенческом общежитии. Эрика успевает не только хорошо учиться, но и активно вести блог. Она делится с подписчиками событиями из жизни.

На днях Эрика опубликовала фотографию, на которой позирует в обнимку с темнокожим парнем. Юноша целует возлюбленную в щечку. Снимок Эрика украсила рамкой из розовых сердечек.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, это уже не первый возлюбленный, которого девушка показывает фолловерам. Год назад у нее был другой молодой человек. Правда, совместных фото девушка с ним удалила.

Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих дочках и старается проводить с ними как можно больше времени. Помимо старших детей - Эрики и Нико у телеведущего подрастают 11-летняя Нина, которая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, и четырехлетняя Валерия. Девочку назвали в честь мамы ведущего - Валерии Киселевой.