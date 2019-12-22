Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу

Ирина Салтыкова со скандалом развелась с мужем 24 года назад. Однако по сей день всплывают шокирующие подробности личной жизни певицы и Виктора Савлтыкова. На этот раз семейные тайны теперь уже бывших супругов раскрыл личный помощник артиста.

"Отношения Вити и Иры, первой его супруги, находились в таком воспаленном состоянии. Я таких семей больше никогда не видел в жизни. Сплошные эмоции: то безумная любовь, то безумные драки. Она его лицо постоянно царапала, за волосы друг друга таскали", - заявил в эфире программы "Звезды сошлись" Андрей Кубасов.

По словам бывшего телохранителя, между артистами летели такие искры, что доставалось всем. Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".

По словам Ирины, Виктор Салтыков пил и жалел денег на дочь.Фото: Борис КУДРЯВОВ

"А за что маму-то бить? Ну что это такое?", - негодовал в студии Оскар Кучера. На что Виктор Салтыков пожал плечами: "У Иры характер, что вы хотите...".

Вместе они провели восемь лет. А ссориться начали после первого года брака. Ирина находила свидетельства измен мужа. Кроме того, Виктор начал сильно выпивать, а потом и поднимать на нее руку. Салтыкова требовала от мужа закодироваться от алкоголизма, потому что "Виктор пил с утра до вечера". Когда он в первый раз избил певицу, она сбежала из дома. Но Салтыков выпросил прощение.

Однако свою самую страшную женскую трагедию Ирина скрывала долгие годы. У нее могла быть не одна дочь, а трое детей. Впрочем, Ира ни о чем не жалеет. Только не может простить бывшему, что тот не давал денег на дочь: "Посадите Салтыкова! Он всю жизнь не платит алименты! Ну, а как? Он уголовник! Он Алиске рубля не дал!".

Ира объявила, что для семьи Салтыков "был жадным". По ее словам, дорогих подарков она не получала. "Он распоряжался деньгами сам, он их прятал и не помнил. Но когда моя мама начала убираться, она нашла деньги за шкафом и под ковром", - делилась звезда в эфире передачи "Секрет на миллион".