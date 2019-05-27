"Меня покусала за лицо овчарка": дочь Ирины Салтыковой сделала пластику

Алиса Салтыкова шокировала признанием. После того как ее покусала овчарка, дочери певицы Ирины Салтыковой сделали пластическую операцию.

Алиса Салтыкова опубликовала фото, сделанные до и после пластики. Начинающая артистка откровенно рассказала, что была вынуждена прибегнуть к хирургическому вмешательству после нападения собаки.

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Алиса после пластической операции.

Животное, по словам Алисы, изуродовало ей лицо и руку, потому что ей пришлось отбиваться от зверя. Только своевременная помощь врачей помогла начинающей певице избавиться от страшных шрамов. "Шесть месяцев назад меня покусала за лицо овчарка...", - начала свою исповедь девушка.

Весь ужас заключался в том, что Ирина Салтыкова присутствовала при этом кошмаре, но сделать ничего не могла. "В жуткой панике она отвезла меня в клинику... К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа", - сообщила дочка звезды.

Когда Алиса очнулась от наркоза и подошла к зеркалу, то не сдержала эмоций. "Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом! Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много. Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!", - заключила блондинка.

Напомним, 31-летняя Алиса пошла по стопам своих родителей и тоже стала певицей. Правда, эстраде девушка предпочла рок. Дочь Ирины и Виктора Салтыковых училась в Лондоне и осталась там делать карьеру. "Она очень крутая: получила вокальное и актерское образование, заключила контракт с продюсером и записывает альбом. Хочет покорить западный мир", - с гордостью рассказывала о наследнице звездная мама. Артистка признается, что Алиса - главный стимул всех ее успехов, ведь после развода с певцом Виктором Салтыковым она осталась одна с ребенком на руках, и ей всего пришлось добиваться самой.