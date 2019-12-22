Корреспондент КП купила кроссовки Зыкиной и очки

Больше всего в торгах Зыкиной меня привлек один лот. Не золото Ким Ир Сена, не бриллианты Гейдара Алиева, и не даже знаменитые «Мои серьги», в которых великая певица засветилась на большинстве известных фотографий. Еще с момента первого показа лотов, которые проводил аукционный дом «12й стул», мне в душу запали кроссовки. Этот лот звучал как самый короткий и самый грустный рассказ Хемингуэя. «Продам ботиночки детские. Неношеные». Так и здесь. Белые, почти новые. Разве чуть-чуть запачканные помадой. И стартовая цена - копеечная. Всего три тысячи рублей. И размер тридцать девятый. Мой любимый размер, как говорил ослик Иа.

Эти торги сто раз отменяли, переносили, грозились сорвать. Родственники Зыкиной ссорились, мирились, ругались, ходили с кислыми лицами… В общем, я уже отчаялась приобрести заветное. Но, наконец, пресс-секретарь аукциона Лера Галлай позвонила и сообщила радостную новость.

- Приходи. Они - помирились.

22 декабря. Два часа дня. По улице разливалась мощная "хава нагила" и вились пейсы. За спиной Карла Маркса еврейская общественность шумно праздновала Хануку.

Зал Суздаль был полон, преимущественно, людьми пенсионного возраста. Эти торги позиционировались как "народные". В том смысле, что любой поклонник мог прийти и прикупить что-то зыкинское. Ведь цена некоторых лотов была невелика и стартовала от тысячи рублей.

Невзирая на наряженные елки и предновогодний антураж, атмосфера стояла не то чтобы очень благостная. Пока я получала кусок картонки с надписью сорок - мой номер, с которым я могла торговаться за полюбившийся лот, - стала свидетельницей ссоры пенсионерки с палкой и мужчины в лоферах и строгом костюме.

Аукционный дом «12й стул» продавал личные вещи, принадлежавшие великой певице.Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Скотина! Это же ты всю квартиру ободрал, - ругалась бабуля, тыча палкой в мужчину.

- Вы меня с кем-то путаете, - отпрыгивал мужчина.

- Не путаю. Я знаю, как вы Катьку, Катьку-то били, - шипела пенсионерка.

Подоспели сотрудники аукционного дома и при помощи увещеваний и толстой лести препроводили бабушку в зал. Правда и там старушка бузила, кидая испепеляющий взгляд на мужчину и шипя неласковости.

Меж тем торги шли не то чтобы очень ажиотажно, что обнадеживало. Несколько лет назад моя коллега хотела, да не смогла приобрести дешевенькое колечко Зыкиной, потому что цена на него взлетела заоблачно. (Потом, правда, результаты аукциона отменили, но все равно). Нынче драгоценности, выставленные по минимальным стартовым ценам, уходили с небольшим превышением эстимейта. Знаменитые "Мои серьги", за которые обещали войну и уход не менее чем за десять миллионов рублей, купили всего за два миллиона триста (при эстимейте один миллион рублей). Покупательница, стильная молодая дама на высоких каблуках, сидела в первом ряду, обмахиваясь как веером, куском картона с цифрой, досидев до тридцать четвертого лота - чароитовой шкатулки, дама приобрела ее за пять тысяч рублей и удалилась, звонко цокая каблуками и не давая комментариев подоспевшей прессе.

Следующий лот - колье с бриллиантами от Гейдара Алиева - ушел всего за миллион двести. (Совсем негусто, учитывая, что по легенде из-за этого подарка покончил жизнь самоубийством глава бакинского ювелирного дома). Топовый лот - золотое кольцо с природным изумрудом и бриллиантом, стартовавший всего за двести тысяч - вообще был снят с торогов. Никто не стал покушаться на старинную брошь-трансформер с гранатами и бриллиантами (150 тысяч рублей) и толстючие, шириной с бинт, золотые браслеты от 155 до 235 тысяч.

Устроители аукциона вяло переговаривались у меня за спиной, что всему виной распри наследников. Если бы аукцион назначили на начало декабря, как договаривались, улов был бы куда лучше. А перед Новым годом потенциальные покупатели разошлись кто куда.

Неожиданно покупатели оживились, когда перешли к более дешевым лотам. Я нацелилась было на квадратное колечко за две тысячи рублей, симпатичное, но не золотое. Однако колечко оно уплыло из-под носа покупателю из Интернета, задравшему цену до 8 тысяч рублей. Потом я нацелилась на бусы из бисера, которые собственноручно плела Людмила Зыкина. Но и они взлетели в цене до пяти с половиной тысяч, причем, приобрел их сам эксперт аукционного дома Иван Ефимов.

- Это самые дорогие бусы из бисера, - сказал Ефимов, довольный удачной покупкой. - Я купил их для коллекции аукционного дома.

Корреспондент "КП" Евгения Коробкова приобрела на аукционе вещи Людмилы Зыкиной.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Поразила в душу злая старушка с палкой. Бабуля активно участвовала в торгах и приобрела несколько перстней общей суммой тысяч на сто, а потом еще активно раздавала интервью журналистам.

- Что вы купили? - интересовались работники СМИ.

- Да я уже не помню, колечки какие-то, - отвечала пенсионерка.

- А у вас много денег? - не унимались служители СМИ.

- Да нет, живу я скромно, на пенсию, внучке подарок сделаю, - отвечала бабушка.

Я искренне порадовалась за благосостояние отечественных пенсионеров.

Кстати, старушка призналась, что росла вместе с Людмилой Георгиевной и даже ходила с ней в донскую баню, которой, к сожалению, больше нет.

Подошла очередь вещей. Тарелка с изображением Наполеона и два бюста его же - ушли мгновенно. Пышноволосые тетеньки-подружки долго думали, а не купить ли им шубу из песца, уточняли размер, но в итоге поднимать карточку не стали.

- Смущают потертости, - объяснили они в ответ на вопросительный взгляд ведущего.

Потом дамы шумно размышляли, не купить ли им концертные туфли Зыкиной примерно 39 размера. И, в итоге, успокоив сердце колечками, отправились на первый этаж ресторана заедать удачу коктейлем и солеными орешками.

- Чаши из Вафио! - провозгласил человек с молоточком.

- А что такое Вафио? - поинтересовался старичок справа.

- Юрий Борисович, вы что, каталог не читали? Предмет минойской культуры. Между прочим, с двойным дном.., - сказал ведущий, заговорщически понизив голос.

Фраза подействовала. Чаши с двойным дном ушли за 17 тысяч рублей. И, между прочим, навели меня на кое-какие мысли.

Мой заветный лот значился под номером 55.

- Кроссовки!

Я подняла карточку с номером.

- А у вас тридцать девятый размер? - зачем-то уточнил человек с молотком. - Три тысячи раз, три тысячи два.

- Три пятьсот, - попыталась перехватить добычу какая-то пожилая зараза.

- Четыре! - не сдавалась я. Я понимала, что старушек, готовых выложить по сто тысяч за сокровища ничем не перешибить, но была готова драться до десятки.

К счастью, спорить никто не стал и кроссовки достались мне.

Тезис о том, что аппетит приходит во время еды - правильный. Мне так понравилось торговаться, что на последний лот, солнцезащитные очки "Форест Грант" за тысячу, я снова подняла карточку. Но как назло вмешался покупатель из интернета. Цену поднимали на сто рублей, в итоге за две тысячи двести рублей победила я.

Не совсем понимая, зачем мне еще и очки, я в задумчивости вышла из зала и тут же стала звездой. Журналисты обступили меня и интересовались, зачем я купила такую дрянь (зачеркнуто) и буду ли я это носить. Я врала, что носить непременно буду, и даже проделаю дырочку в подошве, чтобы проверить, а не спрятала ли Людмила Зыкина свои знаменитые сокровища там.

Уникальная личная вещь - кошелёк Людмилы Зыкиной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Все вещи с двойным дном и толстой подошвой нужно обязательно проверять, - сказала я и так многозначительно повела бровями, что кого-то впечатлила.

- Мы обязательно позовем вас на передачу к Малахову! - пообещал впечатленный.

Ложкой дегтя оказалось и то, что к сумме, потраченной мной на аукционе, нужно прибавить еще 15 процентов - комиссия аукционного дома.

Но огорчиться я не успела, ибо в этот момент ко мне подошел эксперт аукционного дома Иван Ефимов, чтобы лично похвалить.

- Вы приобрели классную, вещь, - заверил он. - Как у нас говорят, "зыко" купили. "Зыко" - это значит очень хорошо.

Ефимов обрисовал мне радужные перспективы. По его словам, в мире давно существует сообщество коллекционеров кроссовок. Поэтому они обязательно обратят на меня внимание и будут умолять меня дать им мои "Найки" на выставку. А когда в стране устроят музей Зыкиной - то и музей непременно тоже будет меня умолять дать ему очки и обувь. Ведь я урвала самую инстаграбельную вещь, приближающую великую певицу к молодежи.

На прощанье Ефимов велел мне ни за что не носить эти ценные артефакты, хранить вместе с каталогом в укромном месте (именно каталог доказывает происхождение кроссовок). На западе вещи Маргарет Тэтчер и Элизабет Тейлор отрывали с руками. В нашей стране пока мемории не пользуются спросом. Но процесс пошел. Когда-нибудь я обязательно озолочусь. Главное - дождаться

КСТАТИ

Устроители аукциона не скрывают, хотелось получить миллионов пятьдесят, а меж тем сокровищ ушли за четыре миллиона 187 тысяч четыреста рублей. Следующий этап торгов пройдет в 2020 году. Если наследники не будут переносить торги по сто раз - возможно, цены будут гораздо выше. Тем более, что с этого аукциона остались непроданными очень даже неплохие лоты. Например, кольцо с изумрудом, старинная брошь и широкие, как бинты, браслеты Людмилы Георгиевны.

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Коллекционеры редких ювелирных украшений и поклонники легендарной Людмилы Зыкиной с нетерпением ждут аукциона, который пройдет в начале декабря. Ни дата, ни большинство эстимейтов (приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома) еще не объявлены, но «Комсомолке» уже сейчас удалось первой познакомиться с будущими лотами. Всего их 64 — и это не только коллекция бриллиантов Мисс Волги, как Зыкину называли на Западе за ее «коронную» «Течет река Волга», но и личные вещи: шкатулки для украшений, бусы, личные грампластинки 70-80-х годов, вечерние туфли и сумочки, статуэтки, набор для игры в покер… (подробности)