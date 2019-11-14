Тайна драгоценностей знаменитой певицы: Свои лучшие украшения Людмила Зыкина... потеряла

В декабре аукционный дом «12-й стул» проведет сенсационные торги, на которых будут выставлены 64 предмета, принадлежавшие Людмиле Зыкиной. Половина из них - легендарные драгоценности певицы. Японцы называли Зыкину «великаншей с добрым сердцем» не зря. Сокровища, выставленные на обозрение, поражают размерами, массивностью, основательностью. Золотой перстень с уральским изумрудом, который певица носила на безымянном пальце, мне оказался впору только тогда, когда я под большой палец подставила еще мизинец.

- Как, неужели их нашли? - воскликнули многие, увидев в интернете фотографии лотов.

Ходили слухи, что сокровища украли, что их подменили фальшивками, что лучшую часть тайно распродали. У певицы не было детей, поэтому после ее смерти в 2009 году в наследство вступили трое племянников. И тут же перессорились между собой. Семь лет назад аукционный дом «Гелос» уже выставлял на торги знаменитую зыкинскую коллекцию, причем драгоценности ушли с молотка с огромным превышением первоначальной стоимости. Но результаты аукциона сразу же аннулировали: свои претензии заявила племянница певицы.

Руководство аукционного дома уверяет, что подобного больше не произойдет. Все юридические формальности улажены.

«Бездонный» кошелек и кроссовки

На журнальном столике - две пары концертных туфель, несколько сумок, набор для игры в покер, тарелочка с Наполеоном, горкой разноцветная бижутерия, недорогие бусы. Выделяются белизной почти новые кроссовки «Найк». Племянники решили пустить с молотка не только сами драгоценности, но и личные вещи певицы.

Кроссовки и кошелек Зыкиной. К слову, обувь планируют выставить за несколько тысяч рублей - по цене новой. Фото: Алена МАРТЫНОВА, Евгения КОРОБКОВА

Присутствующие в зале эксперты тихо переговариваются между собой.

- Помню, на «Сотбисе» продавали сокровища Дома Романовых, найденные в наволочке. Много лет наволочка хранилась в посольстве Бельгии... И знаете, наволочка тоже ушла за огромные деньги! Так что, думаю, все это будет продано, - говорит эксперт по ювелирным изделиям Вячеслав Кириченко.

Цена лотов стартует всего от нескольких тысяч рублей. А сами организаторы подчеркивают: принять участие в торгах может каждый, даже не слишком состоятельный человек.

Взгляд падает на плетеный кошелек «Кристиан Диор». Вот он, тот самый «бездонный» кошелек Зыкиной, к которому припадали многие. Как пишет биограф певицы Юрий Беспалов, среди окружения артистки считалось, что «у Зыкиной не убудет», поэтому многие злоупотребляли ее щедростью. Со времен Советского Союза повелось писать ей письма с просьбами. Людмила Георгиевна старалась не отказывать, особенно если речь шла о детях. Зная это, кое-кто пытался ее обмануть. Одна из самых неприятных историй - про то, как сотрудники детского дома, которому много лет помогала певица, большую часть полученного распределяли между собой.

В «бездонном» кошельке, выставленном на продажу, обнаружилась десятирублевая купюра, рецепт на очки и квитанция на получение пенсии в размере 7266 рублей...

Брошь «Павлин» с золотом и бирюзой. Певица считала, что бирюза способна защитить ее от темных сил. Фото: 12auction.ru

Отдала шубу поклоннице

На подлокотнике диванчика привалились две шубы - темная и белая.

- Это Зыкиной? - не сразу понимаю я.

Эксперт аукционного дома Иван Ефимов кивает. Шубы - норковая и песцовая - относительно новые, двухтысячных и девяностых годов. Начальная цена - 100 тысяч рублей. Возможно, не самые интересные вещи из коллекции певицы. Известно, что многие предметы гардероба она попросту раздавала. Многие помнят ее знаменитое пальто, сшитое в 1978 году перед поездкой в Соединенные Штаты. Черное, с воротником из светлой норки и вышитой спиной. Есть множество фотографий певицы в обновке, они публиковались в газетах, а журналисты очень хвалили новый наряд. Однако из Америки певица вернулась без пальто. После концерта в Нью-Йорке его выпросила какая-то женщина, заглянувшая в гримерку певицы.

- Как ты могла отдать? - ахнули домашние.

- Ну а где она еще такое найдет? - пожала плечами Зыкина.

Самодельные бусы

Трогательный лот - разноцветные бусы из бисера, которые (если верить родственникам) певица сделала собственными руками. То, что Людмила Георгиевна была рукодельницей и хорошей хозяйкой, известный факт. Сама убиралась, готовила, мыла полы. Сидя в гостях у Майи Плисецкой, например, могла запросто пойти на кухню и наварить борща. А в свободные минутки дома любила вязать и почти профессионально вышивала. В конце 90-х во время гастролей в Китае вместе с другими участниками коллектива купила в магазине целую коробку жемчужных бусин, из которых сделала роскошные бусы с жемчугом в три ряда. (Потом в газетах судачили, что якобы каждая жемчужина стоит по 3000 рублей.)

Начальная цена бус - 5000 рублей.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Исчезновение черной косметички

Ходили легенды, что дома у певицы чуть ли не Алмазный фонд. После смерти Зыкиной эксперты оценивали ее коллекцию в 160 млн евро. А неожиданно объявившиеся на телевидении подруги говорили о кольцах с палец толщиной, о перстнях с бриллиантами аж в 14 каратов и о том, как Зыкина якобы что-то подрезала у Галины Брежневой.

В книге «Неизвестная Зыкина» ее биограф Юрий Беспалов развеивает мифы. По его словам, украшения певицы вряд ли можно назвать коллекцией. Бриллианты Зыкина действительно любила, но ни с какой Брежневой не соревновалась, да и слухи об Алмазном фонде в квартире на Котельнической набережной преувеличены: «Я видел все ее драгоценности много раз, но никогда не видел перстня с бриллиантом аж в 14 карат».

По словам родных, это колье Зыкиной подарил президент Азербайджана (с 1993 по 2003 год) Гейдар Алиев. Стартовая цена лота - 1 миллион рублей. Фото: 12auction.ru

По его словам, самый большой бриллиант Зыкиной был в четыре карата. Правда, пишет эксперт, иногда она переделывала колечки с одним-двумя камнями в одно кольцо, чтобы их сверкало несколько.

Незадолго до смерти лучшие свои драгоценности Зыкина и вовсе... потеряла. У нее была косметичка из черной кожи, в которой лежали только украшения. Косметичку она держала при себе, не оставляя ни дома, ни на даче. Однако за четыре года до смерти косметичка исчезла, а толком объяснить пропажу тяжелобольная Людмила Георгиевна уже не могла. «Когда я звонил Зыкиной, она сказала, что украшения то ли украли, пока она ехала в поезде из Ленинграда в Москву, то ли позабыла сама... Но факт: в последние годы драгоценностей у нее уже не было», - пишет Беспалов.

На аукционе выставляется часть сохранившихся драгоценностей Зыкиной. Среди них есть как очень ценные вещи, так и совсем дешевая бижутерия и даже подделки, о чем честно предупреждают сотрудники. Да, певица не слишком хорошо разбиралась в ювелирных изделиях. Этим пользовались ее знакомые антиквары, всучивая ей бог знает что.

После публикации фотографий вещей Зыкиной раздались разочарованные, а порой даже обидные реплики. О том, что украшения артистки и близко не стояли с драгоценностями Элизабет Тейлор и что у певицы не хватало вкуса. Но, глядя на крупные яркие камни, испытываешь не разочарование, а скорее чувство умиления. Как маленький ребенок любит все яркое и красочное, так и Зыкина любила огромные яркие вещи.

Кольцо с изумрудом в 5,25 карата и 18 бриллиантами. Фото: 12auction.ru

От болезней и сглаза

В коллекции есть и зарубежные украшения: недорогие китайские серебряные браслеты и колечки, золотые браслеты из Италии.

- В СССР было невозможно купить изделия ведущих иностранных дизайнеров, поэтому сравнивать коллекцию Зыкиной с той же Элизабет Тейлор просто некорректно, - объясняет Владислав Кириченко.

Как говорят о певице знавшие ее люди, Зыкина была суеверна и верила гороскопам. Близнецы по знаку зодиака, она родилась в год Змеи. Поэтому среди украшений - немало камней - покровителей ее знака: жемчуг, аметисты, гранаты и довольно редкий в ювелирном деле халцедон. Еще один любимый камень Зыкиной - бирюза. Певица особенно любила носить бирюзу в молодости. Считается, что он охраняет владельцев от дурного глаза и от болезни. Один из самых интересных бирюзовых экспонатов Зыкиной - золотая брошка «Павлин», где хвост птицы украшен голубыми камнями.

Малая парюра. Колье, серьги, кольцо из белого и желтого золота со 112, 32 и 16 бриллиантами. Фото: 12auction.ru

«Может, спиртом почистить?»

Удивляет то, что среди лотов немало изделий с искусственными камнями. Например, золотое кольцо с ненастоящим аквамарином или золотой гарнитур с искусственными сапфирами. Есть и вовсе копеечные колечки со стекляшками. В СССР выращивали искусственные кристаллы и потом продавали их в ювелирных магазинах под видом рубинов, сапфиров и других ценных камней, не посвящая, однако, покупателей в то, что камни искусственные. Знала ли это Зыкина - неизвестно. Но тот факт, что алмазы она не отличала от фианитов, описал ее биограф. Она искренне верила, что настоящими камнями украшен, например, врученный ей орден Андрея Первозванного. А однажды похвасталась бриллиантовыми сережками: «Какая филигранная работа!» Посмотрев, Юрий Беспалов заявил, что бриллианты ненастоящие.

Старинная брошь с бриллиантами и гранатами, способная превратиться в браслет. Фото: 12auction.ru

- Может, они просто загрязнились и их надо почистить спиртом? - предложила Зыкина.

Тем не менее камни действительно оказались стекляшками. Причем, когда разъяренный муж Зыкиной, баянист Виктор Гридин, поехал к ювелиру-аферисту, певица успела обогнать супруга и предупредить обманщика, чтобы тот был готов к разборкам.

НУ И НУ

Ким Ир Сен одарил поддельными часами

На аукционе будут выставлены перьевая ручка и часы «Картье», подаренные певице во время визита в КНДР. Как пишет Беспалов, Северная Корея была «единственной страной, куда Зыкина могла летать сколько угодно раз и всегда - с величайшим удовольствием». Возможно, дело в том, что Зыкина была любимой певицей Ким Ир Сена. При нем коллективу артистки оказывался самый радушный прием. В один из таких приездов в 1994 году весь ансамбль «Россия» получил от корейского лидера по часам «Картье». Подарок неслыханной щедрости. Есть даже фотография певицы в этих часах. Однако, как выяснили эксперты аукционного дома, часы оказались лишь копией (откуда же корейцам было взять «Картье» на целый ансамбль?). А вот перьевая ручка той же фирмы, подаренная уже одной Людмиле Георгиевне, - настоящая.

Те самые часики, которые вручил артистке Ким Ир Сен.Фото: РИА Новости

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Любимые серьги купила у дочери контрабандиста

Один из самых дорогих лотов - знаменитые «Мои серьги», первое серьезное приобретение певицы. Как говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов, эти сережки она очень любила и даже памятник на могиле запечатлел Зыкину в них. «Мои серьги» выполнены в популярной форме «малинка» из сапфиров-кабошонов (способ огранки, при котором камень приобретает гладкую выпуклую поверхность без граней. - Ред.), украшенных 20 бриллиантами. Изделие дореволюционное, делала его знаменитая Шестая артель. Ювелир Владислав Кириченко сравнивает ее работы с произведениями Фаберже: эти изделия отличные по качеству и всегда штучные, вы не найдете вторых таких «малинок».

Правда, ценность «Моих серег» не всем очевидна. Опытный музейный работник Александр Савинов, к примеру, раскритиковал любимое изделие Зыкиной за слишком темный, чернильный, цвет сапфиров: «Купеческая побрякушка. Работа ремесленная, а не художественная». Не понравилась Савинову и огранка: «В камне ценят цвет и чистоту, а кабошон призван скрыть включения», - отметил эксперт, сделав вывод, что стартовая цена в миллион рублей - заоблачная.

На обложке альбома у Зыкиной - ее любимые серьги с сапфирами. Теперь их стартовая цена - 1 миллион рублей. Фото: 12auction.ru

Однако сотрудники аукционного дома уверены, что за серьги развернется настоящий бой и лот уйдет не менее чем за 10 миллионов. Во-первых, это вещь, которую любила певица. А во-вторых, по некоторым данным, в сережках настоящие кашмирские сапфиры, которых больше не добывают.

Кстати, нам, похоже, удалось совершить маленькое открытие. Нигде в воспоминаниях певицы не указано, как она приобрела «Мои серьги».

- Эти серьги продала Зыкиной моя бабушка, - уверяет бывший сотрудник «Комсомольской правды» Алексей Б. По словам Алексея, бабушка была дочерью одесского контрабандиста и, когда жизнь прижимала, продавала заначку платежеспособным гражданам. Певица заплатила за серьги цену хорошей машины. «С тех пор каждый раз, когда Зыкина пела в телевизоре, мне тыкали пальцем и рассказывали эту историю», - вспоминает наш сотрудник.

Впрочем, эксперты аукционного дома предположили, что речь могла идти о других серьгах.

- У Зыкиной были другие серьги, очень похожие на «Мои серьги», но к ним прилагалось еще кольцо, - рассказали они.

КСТАТИ

Часть коллекции наследники приберегли на потом

По словам экспертов, скорее всего, аукцион не будет единственным. Владислав Кириченко отмечает, что наследники приберегли значительную часть вещей, в том числе ювелирных, на следующие торги. Что сохранилось из коллекции Зыкиной - вопрос. Известно, что у певицы было восемь орденов: Андрея Первозванного, два ордена Ленина, орден «Знак Почета», орден «Национальное достояние», три ордена «За заслуги перед Отечеством».

В биографии «Неизвестная Зыкина» несколько раз упоминаются изумрудные серьги певицы. Судя по описанию, они очень похожи на кольцо, которое выставляется на нынешних торгах: «с крупным изумрудом в центре и небольшими бриллиантами вокруг него». Имелся у певицы и заветный медальон на золотой цепочке, с которым она никогда не расставалась: в него была встроена иконка Николая Угодника, которому она молилась с детства по настоянию мамы. Известны драгоценности, которые изготавливались по дизайну самой Зыкиной. Не говоря уже о том, что певица получила множество подарков - от «Мерседеса» до ивановских фартуков и павловопосадских полушалков.

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