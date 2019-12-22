"Из грязи в князи": Мальчик, которого мать оставила умирать в мусорке, выжил и стал миллиардером

В 1989 году во Флориде местная жительница родила крепкого, здорового малыша и спустя несколько часов после родов... оставила его умирать в мусорном баке! Непутевая мамаша даже и представить не могла, кем станет ее нелюбимый сын в будущем: настоящим миллионером.

На истошные крики, доносящиеся из мусорного бака, подбежал прохожий, обнаружил там малыша и срочно вызвал полицейских. Ребенка госпитализировали с незначительными травмами.

Вскоре Фредди Фиггерсу подобрали новую любящую семью, которая души не чаяла в мальчике.

Однако он вспоминает, что его детство было по-настоящему трудным. Как только знакомые Фредди узнали, что его нашли в мусорном баке, к нему крепко прикрепился ярлык отброса.

- Когда стал чуть постарше, родители рассказали, что случилось со мной. В детстве я много переживал из-за этого и, честно говоря, жутко стеснялся, - со слезами на глазах рассказывает Фиггерс.

Время шло, и когда мальчику исполнилось 9 лет, приемный отец решил подарить ему компьютер. Благодаря этому подарку мальчик понял, что хочет связать свою жизнь с технологиями.

Уже в возрасте 13 лет Фредди самостоятельно чинил компьютеры по всему городу, а в 15 основал собственную компанию, занимающуюся ремонтом сложной техники. Сначала базировалась она в гостиной у него дома.

Спустя несколько лет парень изобрел GPS-трекер, который вставляется в ботинки. Эта инновационная технология оказалась востребованной на рынке, счастливчик получил за неё 2,2 миллиона долларов (140 млн рублей), пишет World Of Buzz.

Сейчас Фредди глава крупной телекоммуникационной компании Figgers Wireless: стоимость фирмы превышает 62 миллиона долларовФото: Twitter.com

Сейчас Фредди глава крупной телекоммуникационной компании Figgers Wireless. По последним данным, стоимость фирмы превышает 62 миллиона долларов (около 4 миллиардов рублей)!

- Лучшее, что может сделать человек, — это оказать положительное влияние на другого, - рассказал Фредди и отметил, что его приемные родители оказали на него положительное влияние и в их честь мужчина открыл благотворительный фонд The Figgers Foundation.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом калифорниец выиграл в лотерею 530 млн долларов. Счастливчик купил билет в маленьком магазинчике недалеко от дома.