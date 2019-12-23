2019-12-23T00:27:10+03:00
Звезды

«У меня так собаку зовут»: Нюшу затравили в сети за необычное имя дочери

Певица целый год скрывала от поклонников имя малышки
Алена МАРТЫНОВА
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Певица Нюша признавалась, что долго выбирала имя для первенцаПевица Нюша признавалась, что долго выбирала имя для первенцаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Певица Нюша, которую уже и Анной Шурочкиной язык назвать не повернётся (несколько лет назад артистка сменила имя в паспорте), в очередной раз доказала, что может удивлять. Не прошло и недели со скандального интервью о домогательствах продюсера-педофила, как певица решила рассекретить имя годовалой дочери, которое вся семья тщательно скрывала. «Знакомьтесь, моя дочь - Симба», - с таким анонсом на обложке на днях выйдет один из глянцевых журналов. И, видимо, это не шутка: в интервью Нюша обещает объяснить, почему они с мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым выбрали для девочки столь необычное имя, связано ли это с легендарным мультиком "Король Лев", какой запасной вариант был у родителей, и почему они в итоге от него отказались.

Однако, поклонники восторга супругов не разделили: в Сети эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, и певица стала объектом травли не только разъярённых хейтеров, но и своих подписчиков.

«Мир сошёл с ума - у меня так собаку зовут!», «Спасибо, что не Пумба!», «Симба Игоревна Сивова - бедный ребёнок, что ей придётся пережить в школе!», «Мама Нюша, дочь Симба - маразм крепчал», «Осталось родить ещё Тумбу и Юмбу», - бурлят недовольные в соцсетях. Правда, есть и те, кто уверен, что Симба - сокращённое от другого имени: Серафима или Стефания, но сама Нюша с комментариями не спешит.

Ранее певица признавалась, что долго выбирала имя для первенца:

- Мы с мужем много читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером, - рассказала знаменитость. - Я верю, что имя влияет на судьбу. Поэтому называть в честь бабушек, прабабушек мы не хотели.

Напомним, Нюша вышла замуж в 2017 году. Свадьба на Мальдивах прошла с русским размахом: треки за диджейским пультом крутила сама Пэрис Хилтон, а с невестой танцевал никто иной как Леонардо Ди Каприо. Правда, впечатлить певицу он не сумел: позже Нюша призналась, что Лео неплохо танцует, хотя поначалу и был «несколько зажат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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