2019-12-20T12:18:42+03:00
Происшествия

«К ним пока не пускают даже родных»: В НИИ Склифосовского рассказали о двоих раненых в перестрелке на Лубянке

В знаменитой больнице сейчас находятся двое мужчин
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
В НИИ Склифосовского рассказали о двоих раненых в перестрелке на Лубянке.В НИИ Склифосовского рассказали о двоих раненых в перестрелке на Лубянке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В приёмной отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского дежурят сотрудники полиции. Именно сюда, в знаменитую больницу, доставили двоих раненых во время перестрелки на Лубянке сотрудников ФСБ. Илье Фисенко 32 года, Константину Однолеткову - 35.

- У обоих огнестрельные ранения в область груди. Обоих доставили к нам в тяжелом состоянии, - сообщил «КП» один из сотрудников НИИ.

По словам нашего собеседника, «прогнозы у врачей положительные».

- Но к ним пока даже родных не пускают...

Более подробно о состоянии здоровья раненых во время нападения «лубянского стрелка» (их, напомним, пятеро, один из них - гражданский) пока не распространяются. Пресс-служба НИИ имени Склифосовского отправляет в пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы, а там рекомендуют обращаться за официальными комментариями в ФСБ.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер стрелкового клуба: террорист с Лубянки Манюров стрелял в черном плаще

Убийца учился стрельбе из нарезного оружия в московском тире на Поклонной горе [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Стрельба у здания ФСБ на Лубянке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Андрей влюбился и хотел уйти от жены»: Мать главы многодетного семейства, которого обвинили в изнасиловании дочери, заявила о мести супруги
Женщина рассказала «КП», почему 8 детей никогда не ходили в школу, почему роды детей проходили в ванной, какие отношения были в странной семье и как она узнала об арсенале оружия сына [видео]
Восемь братьев и сестер никогда не ходили в школу и семь лет терпели изнасилования
Глава семейства любил наряжаться в военный китель Николая II, а детей в одежду царских времен. Его женой была двоюродная сестра, которую родственники 20 лет считали пропавшей [видео]
«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах
Супруги рожали малышей дома в ванной и никогда не водили их в школу. Глава семейства объяснил это их безопасностью [видео]
Новости 24
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове
Никотиносодержащие смеси запретят продавать несовершеннолетним наравне со снюсами и насваем
В "Газпроме" заявили, что РФ и Украина проведут переговоры по газу в Минске
На экологию до 2024 года потратят 4 триллиона рублей
Отец и дочь в Штатах врали про выигрыш в лотерею и получали за это миллионы
Минтрас просят поддержать авиацию в малых городах
Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке
В Госдуме оценили переговоры по транзиту газа
Федор Конюхов переплывет Тихий океан и Атлантику на энергии Солнца
У "Лубянского стрелка" во время нападения было взрывное устройство при себе в рюкзаке
Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ
"Куда-то с рюкзаком ходил": Соседка рассказала о странностях Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке
США запретит продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года
Личные данные 250 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть
"Объявила войну":Меркель пообещала ответить на санкции против «Северного потока — 2»
"Такой же некрасивый"": В США оценили "русский Tesla Cybertruck"
"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
В США раскрыли похищение ребенка, которое произошло 55 лет назад
"Можно на время забыть": Синоптик прогнозирует отсутствие снега в ближайшую неделю в Москве
Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь
После стрельбы на военной базе во Флориде Пентагон проверил саудовских курсантов