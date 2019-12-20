«К ним пока не пускают даже родных»: В НИИ Склифосовского рассказали о двоих раненых в перестрелке на Лубянке
В приёмной отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского дежурят сотрудники полиции. Именно сюда, в знаменитую больницу, доставили двоих раненых во время перестрелки на Лубянке сотрудников ФСБ. Илье Фисенко 32 года, Константину Однолеткову - 35.
- У обоих огнестрельные ранения в область груди. Обоих доставили к нам в тяжелом состоянии, - сообщил «КП» один из сотрудников НИИ.
По словам нашего собеседника, «прогнозы у врачей положительные».
- Но к ним пока даже родных не пускают...
Более подробно о состоянии здоровья раненых во время нападения «лубянского стрелка» (их, напомним, пятеро, один из них - гражданский) пока не распространяются. Пресс-служба НИИ имени Склифосовского отправляет в пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы, а там рекомендуют обращаться за официальными комментариями в ФСБ.
«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими
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ИСТОЧНИК KP.RU
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