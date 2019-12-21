«Почему ты идешь на аборт?»

У этих женщин та еще работа.

Каждый день они общаются с беременными. Смотрят им в глаза. И спрашивают: «Почему ты хочешь сделать аборт?»

Или говорят тем, кто только родил: «Ты точно хочешь отказаться от своего ребенка?»

Я встретилась с психологами-консультантами на вручении премии «Святость материнства». Их награждают за то, что спасают десятки, сотни жизней в год. После разговора с ними мамы не делают аборт, оставляют ребенка в семье, не сдавая в приют...

- Саша, наша задача - не убеждать, так это не работает, - машут на меня руками эти прекрасные женщины. - Смысл в том, чтобы беременная САМА приняла осознанное решение оставить ребенка. А наша задача - сохранить ее психическое, психологическое здоровье.

Вот несколько историй, когда психологам удалось помочь сохранить беременность.

Рождение Захара

У 33-летней Анны* позади срок в колонии. И ВИЧ-инфекция. Плюс ребенок - минус муж. Живет в глухой деревеньке. С абортом затянула. Вот-вот рожать.

- Я с вами, конечно, поговорю, - фыркнула Анна пришедшему психологу. - Но я все решила: ребенок мне не нужен. Куда? Старшего бы поднять!

В положенный срок родился мальчик. Современная медицина позволяет сделать так, чтобы ребенок не заразился от ВИЧ-положительной матери.

Психолог настояла: новорожденного мальчишку положили в одну палату с мамой.

Анна делала вид, что никакого ребенка нет. Не кормила. Не замечала. Не подходила.

А на третий день увидела, как криво запеленал мальчишку доктор, пришедший с очередным осмотром…

- Кормить не могут, завернуть нормально не могут, - не выдержала Анна. - Перепеленала. Пригляделась.

Да ты прям Бэтмен. Нет, Супермен!

Психолог тихонечко стояла позади и смотрела, как Анна впервые разговаривает со своим ребенком.

- Как назовешь? - спросила шепотом.

- Дык Захар!

Через 15 минут Анна решила написать лишь временный отказ от малыша: чтобы решить проблемы с жильем.

- Я домой вернулась, - рассказывала потом Анна. - А сын спрашивает: «Мам, где братик?» И тут меня прорвало...

Она звонила в роддом каждый час: как там Захар? Анна выяснила, как получить жилье в райцентре. Заполнила документы на все полагающиеся денежные пособия. Ей помогли с коляской и кроваткой, вещами и памперсами.

Надо было видеть, как она спустя неделю забирала из роддома малыша - и где только такую машину роскошную нашла?!

Анна до сих пор регулярно звонит своему психологу и рассказывает о том, как растет маленький Захар.

Продавец сухофруктов

У входа в кабинет медицинского психолога стоят мужские ботинки. Огромные, черные, в пыли.

Внутри - мужчина из Абхазии. Руки, ладони - все черные.

Рядом жена, укутанная, как капуста. Паранджа, одежда до пят - видно только глаза. Очень грустные глаза. Мать пятерых детей, беременна шестым. Привели на доабортное консультирование. Русского языка не знает.

Говорить психолог может только с мужем. Он настаивает: ребенок не нужен.

- Мужчина, а почему у вас руки такие черные?

- А-а-а, я вчера грецкий орех чистил! У меня своя лавка сухофруктов. Лучшая в городе, точно тебе говорю. Все свое: питомник у меня, вот этими руками фрукты-ягоды вырастил! Целый сад. Каждое дерево с росточка знаю, с семечка!

- Стоп. А вы понимаете, что сейчас внутри вашей жены? Такое же семечко. Росток. Ваш и жены. Один на двоих. Выглядит вот так.

Психолог протянула паре фото 12-недельного эмбриона.

Мужчина замолчал. Пять минут в кабинете стояла тишина. Муж и жена смотрели друг на друга. А потом понеслось - они вскочили, размахивали руками, кричали, его трясло, она утешала…

Беременность была сохранена. А эти двое еще долго благодарили Аллаха - и психолога.

Одно слово

В кабинете Татьяна*, 45 лет, мать двоих взрослых детей.

Муж - безногий инвалид. Тяжелая семейная ситуация, она пашет за двоих: ну какой тут декрет.

Татьяна очень боится брать на себя грех. Долго говорит с психологом. Все глаза выплаканы. Но решение сделать аборт не меняет.

Спустя несколько дней психолог оказывается в больнице при роддоме.

Подбегает врач-анестезиолог:

- Помогите, у нас женщина на аборт пришла и белугой ревет, не дает себе укол сделать. Дурдом какой-то!

В операционной та самая Татьяна: в казенной ночнушке, на ногах эластичные бинты. Уже полностью подготовленная к операции.

Психолог нагнулась к ней. И рявкнула:

- А теперь встала и пошла отсюда! Быстро!

И куда только у Татьяны слезы делись? Вскочила, на ходу разматывая бинты, выпорхнула к коридор, только ее и видели.

Татьяна родила мальчика. Говорят, сразу помолодела лет на десять. Старшие дети помогают с малышом, муж научился без ног водить машину. Без мелкого уже и жизни не мыслят...

Татьяне просто нужен был кто-то, кто бы сказал: «Остановись!»

Когда ты против «плодящихся школьниц»

Девушка, 16 лет. Платоническая любовь переросла в отношения. Мальчик - ровесник, учатся в одной школе. Девочка забеременела.

Ее родители уже пожилые люди, они против «рожающих школьниц». Последний шанс для того, кто в животе: консультация с медицинским психологом.

- В таких случаях всегда надо разговаривать в первую очередь с родителями, - объясняет психолог. - Я пригласила маму с папой девочки и задала им просто вопрос: «А что если после аборта у вашей дочери больше не будет детей? Если она сейчас послушается вас: простит ли она вас потом?..»

Мама дала добро на то, чтобы девочка родила. В ноябре молодые (да, конечно, совсем молодые) расписались. Девочка собирается окончить школу - пока она на индивидуальном обучении. И строит большие планы на будущее.

Вместо послесловия

«Я не смогу им всем купить айфоны»

- Самое страшное, что чаще всего идут на аборт или оставляют детей в роддомах не одинокие женщины, не бомжихи какие-нибудь, - вздыхают медицинские психологи. - Наша обычная пациентка: обеспеченная дама с двумя-тремя детьми, своим жильем и чаще всего замужем. Звучат одни и те же фразы: «Мы не потянем ипотеку», «Собирались детей на море везти, а если будет еще младенец - не сможем», «Надо старших поднимать». И самое чудовищное: «Я им всем не смогу айфоны купить»…

По разным данным, решение об отказе от аборта принимают 10 - 20% женщин от общего числа пришедших за направлением на прерывание беременности. Сохраняют ребенка после общения с психологом чаще те, кто не думал бы об аборте, если бы не давление со стороны отца ребенка или родителей (около 70% женщин, отказавшихся от аборта, называли именно это обстоятельство как причину для прерывания беременности).

Казалось бы, у медицинских психологов не самая эффективная работа. Но благодаря ей ежегодно появляются на свет более 40 тысяч малышей.

*Имена героев изменены.

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