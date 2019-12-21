Надо ли говорить ребенку, что он - приемный

Марина

«Чего рыдаешь? Могла в детдоме остаться»

- У меня была прекрасная семья, любящая, - рассказывает Марина Трубицкая. - В подростковом возрасте были мысли о том, что мои родители неродные. Но я думала, такое бывает у всех... Правду узнала случайно, в 21 год. На глаза попалось письмо. В нем мамина подруга поддерживает ее в намерении взять ребенка из детского дома...

Я отправилась к маминой сестре за правдой. Тетя ответила: «Ну да. Чего ты рыдаешь? Могла вообще в детском доме остаться».

Начала вспоминать. Оказывается, я помню очень много: родную мать, отца, запущенную пустую квартиру, больницу, детский дом, как мне меняли имя в пять лет.

Помню страшные семейные скандалы, как мы прятались с мальчиком под столом. Как полезли за игрушкой и выпали из окна второго этажа. Тогда я сломала ногу, и меня с тем мальчиком увезли в больницу.

Оказалось, что мальчик Коля, про которого я помню, - мой младший брат.

Фото: Семейный архив

Придя в себя после потрясения, я начала поиски родного брата. В российском законодательстве не предусмотрена законная процедура поиска своих усыновленных братьев и сестер. Но мне повезло - сотрудники опеки сами связались с приемной семьей.

Коля не знал, что он не родной ребенок. К счастью, он обрадовался. Позже мы узнали, что у нас есть младшая сестра... О ее судьбе ничего не известно до сих пор.

Тема усыновления стала важной в моей жизни. Мы с мужем взяли

в семью приемного мальчика. Степу. Разумеется, он знает о том, что приемный. Я видела, какие минусы несет тайна, поэтому считаю, что ребенку нужно с самого начала рассказывать его реальную историю.

Татьяна

«Здравствуйте, я ваша дочь!»

- Когда умерли мои родители, я очень переживала, - рассказывает Татьяна Байбазарова. - Даже обращалась за помощью к психотерапевтам. Как-то раз сказала мужу: у тебя есть брат, а у меня совсем никого не осталось. Муж надолго задумался. И признался: у тебя есть другие родственники».

Супруг рассказал Татьяне - люди, которых она оплакивает, удочерили ее в раннем детстве.

- Выяснилось, что, когда Рустем сделал мне предложение, мои родители пригласили его в гости и рассказали, как я попала в их семью, - вспоминает Татьяна. - Они взяли с него обещание никогда не говорить мне об этом. Муж хранил тайну много лет. Сказать, что я была в шоке, значит ничего не сказать...

Мне кажется, что родителям было очень трудно врать, ведь я, как и все дети, задавала им вопросы о своем рождении, младенчестве… Уверена, что эта семейная тайна просто сжирала их . Мама ушла в 69 лет, отец в 72. А ведь они бы могли пожить еще.

Татьяна решила найти кровных родителей. Смогла через знакомых в полиции.

Фото: Семейный архив

- Наконец набрала номер и сказала незнакомому мужчине: «Здравствуйте, я ваша дочь» - и начала рыдать. А он мне спокойно ответил: «Да, ты моя». Оказалось, он услышал в моем голосе интонации своей матери, моей бабушки.

Оказалось, биологические родители Татьяны познакомились, когда были студентами. Закрутился роман, но общей судьбы не получилось.

- Моя биологическая мама впоследствии вышла замуж и родила мальчика, биологический отец тоже женился, у него двое сыновей, - делится Татьяна. - Не сложилось у них, я не осуждаю. Все совершают ошибки.

С появлением Татьяны братья и сестры объединились. Сейчас она поддерживает отношения и с биологическими родителями, со всей своей родней...

И вот уже год, как Татьяна помогает подростку из детского дома.

Дарья

«Да, мы тебя взяли»

Дарья Емельянова уверена: говорить о серьезном с детьми можно и нужно. Ее саму удочерили в три месяца. Но об этом Дарья узнала только в 29 лет.

- В детстве я была уверена, что родная. Когда мне было семь, в семью взяли еще девочку. Она была уже взрослая. Я ревновала к ней родителей… В музыкальной школе мне говорили дети: «Тебя удочерили». Я отвечала: «Путаете, это старшую сестру удочерили!» Однажды я лежала в больнице. Медсестра зачем-то между делом мне сказала: «Это вообще не твои родители, ты приемная».

Мне было 12 лет. Спросила у мамы. Она ответила: «Глупости». Я выкинула это из головы.

А про удочерение узнала наверняка в 25 лет. Мамы уже не стало. Правду рассказала крестная. У меня случилась истерика. Набралась сил поговорить с папой.

Но он очень сдержанный человек:

- Ну да, мы тебя взяли...

Фото: Семейный архив

Я, если честно, обалдела. До последнего надеялась, что он скажет: «Это все выдумки». Знакомая, такая же удочеренная девушка Оля, с которой я познакомилась в соцсетях, проконсультировала меня: как писать заявление, чтобы мне прислали свидетельство об удочерении. Оказывается, меня назвали Верой. И родилась я в другой день и другой месяц...

Сейчас ищу биологических родителей.

Часто мне пишут приемные мамы: мы усыновили ребенка, как вы думаете, когда и как рассказать ему? Я не знаю, что им отвечать. Но могу предположить, что подскажет любящее сердце…

А как у них?

В Америке нет тайны усыновления

В Америке приемные малыши знают историю своего рождения с самого детства. В странах Евросоюза за детьми закреплено право о получении информации о своем усыновлении. К примеру, в Бельгии для этого необходимо достичь 12 лет, в Австрии - 14 лет, а в Германии, Нидерландах и Болгарии - по 16 лет. В Великобритании лица старше 18 лет могут получить доступ к записям об усыновлении и рождении. А в Италии данные о кровных родителях также не признаны тайной и могут быть раскрыты в интересах усыновленного по достижении им возраста 25 лет. А вот в Казахстане, на Украине и в других странах СНГ тайна усыновления охраняется, а ее разглашение карается законом.

Комментарии экспертов

«Реакция бывает разной»

Яна ЛЕОНОВА, директор фонда «Измени одну жизнь», юрист:

- В России тайна усыновления охраняется законом (по нему должностных лиц, без согласия родных разгласивших тайну, могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. руб. и даже арестовать на срок до 4 месяцев).

Безусловно, решение о раскрытии тайны принадлежит только семье. Но все неоднозначно.

Важно решить для себя - готовы ли вы скрывать тайну всю жизнь?

Ведь рано или поздно ребенок узнает. И реакция бывает очень разной.

Перед тем как принимать решение, все же важно не забывать о праве ребенка знать свое происхождение, корни и историю (это право прописано в Семейном кодексе). Стоит ознакомиться с разными методиками и техниками раскрытия тайны, посоветоваться со специалистами, постараться договориться о сопровождении этого процесса. Безусловно, в прошлом усыновленных детей много тяжелых событий, но можно и нужно научиться правильно о них говорить.

«Надо быть честным с самого начала»

Елена МАЧИНСКАЯ, многодетная приемная мама, психолог фонда «Измени одну жизнь»:

- Родители просто не знают, когда стоит сказать ребенку о том, что он приемный, они стараются годами оттягивать этот разговор. Пока однажды не понимают, что пауза затянулась. Ребенок взрослеет, задает все более сложные вопросы. Ком лжи нарастает.

Если подумать, на деле получается, что тайну усыновления хранят не от соседей, не от одноклассников, а от самого ребенка. Обычно остается много свидетелей: и персонал роддома, и сотрудники опеки, и педагоги, судья и секретарь суда, следователь, участковая медсестра...

Список слишком велик для того, чтобы тайна навсегда оставалась тайной. Разве лучше, чтобы ребенок узнал правду одноклассника, чья мать однажды проболтается?

Именно поэтому так важно быть честным с ребенком с самого первого дня, с самой первой секунды. Близкие, доверительные отношения с сыном или дочерью - фундамент, на котором сформируется здоровая зрелая личность. Даже если однажды кто-то попробует сказать в насмешку, что он приемный, ребенок сможет спокойно и ответить: «Да, и у меня самые лучшие на свете родители».

Иоланта КАЧАЕВА, благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь».

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