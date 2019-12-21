Денис Клявер: Сын собрался в армию - и я его поддержал

Денис Клявер поделился подробностями самого важного события в семье в уходящем году - его старший сын, 18-летний Тимофей, в декабре уходит в армию.

- Как сын обосновал свое решение? Вы его пытались отговорить?

- За год до выпускных экзаменов в школе мы стали обсуждать тему поступления. Сначала пытались определиться, куда же сын хочет поступать после школы. И финальным стало: «Пап, я пойду в армию - так хочу. А пока не готов принять решение, чем буду заниматься дальше». Пытались ли его отговорить? Нет, мы постарались понять. Во-первых, я уважаю решение сына - это его жизнь, тем более служить год. Во-вторых, я по себе знаю, что армия дала мне только плюсы и помогла из юноши превратиться в сознательного юношу.

- Уже известно, какие войска?

- Сын - профессиональный спортсмен, чемпион мира по тхеквондо, так что это будет спортивная часть.

- Тимофей готовился к армии?

- Ну он же не на войну уходит - в армию, поэтому особой подготовки не было. Напутствия от меня получил обычные: быть человеком, постараться погрузиться в новую атмосферу, режим. Советы - быть мужчиной, то есть в любой ситуации искать справедливости и ответов на вопросы, максимально думая головой, а не кулаками. Армия - это уважение к старшим, приказ есть приказ, поэтому отключаем «хочу-не хочу»… Так как сын спортивный человек, то проблем быть не должно: он погружен в условия, которые пусть немного, но близки к армейским - умеет соблюдать режим, выстраивать отношения со старшими, уважать тренера и его задания…

- Как договорились держать связь?

- Азбукой Морзе! (Смеется.) Не общались еще на эту тему, но там же будет телефон какой-то, а значит, и возможность общаться.

- За что больше всего переживаете?

- Не переживаю, потому что уверен в Тимофее: он замечательный парень, мудрый, рассудительный, неконфликтный, умеет четко поставить себя в обществе, к тому же обаятельный и коммуникабельный.

- Поедете знакомиться с командованием части?

- Конечно, поеду.

На отдыхе вместе с сыновьями и любимой мамой - певицей Ириной Олейниковой. Фото: instagram.com/denisklyaver

«За меня решение принял папа»

- Какие-то истории из своей армейской жизни рассказывали сыну?

- Поскольку я был студентом музыкального училища, нас расформировывали на службу по военным оркестрам родного Питера. Кстати, это было папино решение. Я-то был уверен, что не пойду служить. Но, раз папа сказал - в армию, значит, надо идти служить. Просто в то время это было не очень престижно. А сейчас как раз наоборот, чему я, несомненно, рад. Ну поскольку папа подключился, он проявил отцовскую опеку и договорился с дирижером, замечательным музыкантом, полковником Анатолием Ивановичем Остапенко, чтобы меня распределили к нему в оркестр. Так как я сын известного артиста, наш дирижер постоянно ждал от меня какого-то подвоха, что я буду косячить или лениться…

А я в оркестре: учу марши, дневалю, дежурю, все по уставу… Хотя, признаюсь, иногда косячил. Служба территориально проходила в военном училище: при нем была рота срочников, и у нас была отдельная солдатская спальня, в которой мы однажды проспали общий сбор. Вызвал Анатолий Иванович к себе

в кабинет - меня и еще двух моих сослуживцев. Один был дембель, другой отслужил половину, а я только призвался. Одному вставил, что он не отпустит его вовремя на дембель, если он так будет себя вести, второго отчитал, чтобы не равнялся на дембеля - еще год служить. А на меня посмотрел многозначительно и спросил: «Ну что, Клявер, началось?»

Вот сыну я эту историю рассказал, мы похохотали. С учетом того, что все-таки фамилия наша на слуху, от Тимофея тоже, наверное, будут ожидать каких-то подобных «нюансов поведения», но, уверен, - не дождутся.

- В части, где вы служили, были неуставные отношения?

- Упаси боже! У нас не было дедовщины как таковой. Был устав, был ранжир (построение по росту в армии. - Авт.) - надо просто понимать, что есть старшие, есть дембеля, а есть ты - молодой. Это правила игры. Но никто никого не унижал ни в коем случае. Был смешной момент, когда я шел по плацу в расстегнутой гимнастерке, и ремень у меня был такой, как у дембелей: висит не на пузе, а ниже. И ко мне подошел небольшого роста дед и докопался из-за этого. На что я предупредил, что, если он хочет сходить спокойно в увольнение, то лучше не доставать меня. Он был немножко шокирован моей наглостью. В целом у меня совершенно теплые воспоминания об армейской жизни!

- А ваш папа что-то рассказывал о своей армейской жизни?

- Конечно, рассказывал. Много подробностей в его автобиографии «Жизнь, как песня» - там много про армию. Я помню, что у него было весело. Сначала папа служил где-то около Москвы, но стал участником конфликтной ситуации, и его отправили в другую часть. Там он очень быстро организовал концертную деятельность… Он не то чтобы с легким сердцем отправлял меня в армию, а прямо с большим желанием обязательно выполнить этот урок.

У Дениса дочь и два сына: старший, 18-летний Тимофей (на фото), собрался идти в армию.Как говорят, парень очень похож на своего деда - Илью Олейникова. Младшему сыну Даниэлю 6 лет. Фото: Семейный архив Дениса Клявера, instagram.com/denisklyaver

«Старший очень похож на деда»

- Вы рассказывали год назад нам в интервью, что Тимофей задумывался о поступлении в театральный институт...

- Очень надеюсь, что сын все-таки сконцентрируется на этой профессии. Но тут ничего не могу загадывать - придет после армии, и посмотрим. Он целеустремленный мальчик, если решит - обязательно своего добьется. Как раз во время съемок в моем клипе на песню «Как ты была красива» я хотел показать Тимофею со стороны, что у него есть задатки для актерской профессии. Он был органичный в кадре, мы не готовились: сын пришел на съемочную площадку, мы с режиссером Сашей Ягудиным просто рассказали о нюансах и стали снимать. У него абсолютное ощущение кадра.

- Ваш старший сын очень похож внешне на своего дедушку Илью Львовича.

- Да, старший очень похож на своего деда, на моего отца, и я вижу в нем однозначно актерские задатки. Главное его сходство со своим знаменитым дедушкой - он очень органичен. Ничего не играет. Сын проживает ситуацию документально в кадре - я считаю, это самое главное. Можно всему научиться, но ведь в этом же и задача актера - не изображать, а проживать. Мне кажется, Тимофею это дано.

- Говорят, наши дети умнее нас. Они теперь раньше взрослеют.

- У меня есть хороший пример. Тимофей с четырех лет занимается тхеквондо, в 9 он уже был чемпионом Ленинграда в своей возрастной категории. Однажды сын пришел со школы с фингалом под глазом, и я спросил, что же случилось. Сам был уверен, что кто-то из старшеклассников его ударил, но Тимофей

объяснил, что его одноклассник стукнул. Я спросил, что же стало с этим мальчиком. Оказалось, сын даже не ударил в ответ, объяснив мне, что профессионал не может так поступить. Но предупредил одноклассника: в следующий раз будет все очень плохо. Это взрослый, обдуманный, взвешенный и очень правильный поступок 9-летнего мальчишки. Он может дать сдачи, но лучше пропустит один удар и при этом избежит какого-то серьезного конфликта. После этого я очень сильно зауважал сына.

- Дружат ли трое ваших детей между собой? У них ведь разные мамы - это не мешает общению?

- Они совершенно замечательно общаются. С сестрой немного реже, а пацаны постоянно общаются друг с другом.

- Разница у ребят большая - 12 лет, старший опекает младшего?

- Играют вместе, старший учит его каким-то приемам. Тимофей ласковый мальчик, он к брату очень тепло относится. Заботливо, хотя без каких-то сюсюканий, но с очень большой теплотой. И мелкий тянется к взрослому.

- Переходный возраст сейчас у вашего среднего ребенка. Как Эвелин переживает 14-летний возраст?

- Переходный возраст дочь переживает совершенно нормально, Эвелин очень творческая девушка. Красивая девчонка. Естественно, мне кажется, что она безмерно талантлива, и сейчас она пробует себя в разных сферах. 14 лет - это уже сознательный возраст, я уверен, что она сделает верный выбор, и за что дочка ни возьмется - она везде обязательно достигнет успеха.

Фото: instagram.com/denisklyaver

«Понял многое о жизни в 30 лет»

- Говорят, когда человек понимает, что жизнь коротка и конечна, он начинает жить иначе. У одних это случается в 20, у других в 40 лет. Когда это произошло у вас?

- Я достаточно рано понял смысл основных ценностей жизни. Семья, порядочность, бескомпромиссность со своей совестью - это все очень важно. Потому что вещизм - это такая губительная штука… все это, конечно, нужно. Но важно, чтобы у тебя все это случилось на фоне понимания глобальных моментов - для чего ты вообще на этой планете. Лет в 30 ко мне пришло осознание, что самое важное - родители, дети, жена, друзья, любимая профессия… И в творчестве, и в отношениях нужно все строить от души.

- В чем выражается ваша забота о будущем детей?

- В том, что я стараюсь делать так, чтобы с детства они оказались

в совершенно обычной среде. Понятно, что их детство намного комфортабельное, чем было у меня. Сейчас другая жизнь. Но, надо понимать, что дети станут взрослыми и попадут в обычный социум. Да, у моих детей есть возможность сегодня ездить в школу или садик на машине, а я ходил пешком. Но я делаю все для того, чтобы для них это не было обыденностью, чтобы они понимали и видели, что удобства и подарки не просто так появляются в их жизни - для этого нужно трудиться. Самое лучшее воспитание - это пример. Поэтому, если хотите, чтобы ваши дети выросли с определенными моральными и психологическими устоями, вы должны требовать этого от себя. Дети наблюдают за нашим поведением и полностью его копируют.

Из досье «КП»

Денис КЛЯВЕР родился 6 апреля 1975 года в Ленинграде.

Родители - народный артист РФ Илья Олейников и певица Ирина Олейникова. Окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище. С 1994 по 2012 год - солист группы «Чай вдвоем». С 2013 года занимается сольной карьерой. В 2018 году вышел фильм «Лето», где голосом Дениса говорил Виктор Цой. С супругой Ириной воспитывают сына, 6-летнего Даниэля. Старшему наследнику Тимофею 18 лет (его мама - Юлия, экс-супруга Дениса Клявера), дочери Эвелин - 14 лет (ее мама - певица Ева Польна).

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