Режиссер Алексей Бражников: В Америке стреляют в школах, но никто не рискнет напасть на ЦРУ

После того, как 39-летний Евгений Манюров из подмосковного Подольска в четверг вечером устроил стрельбу в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке, и бывшие, и нынешние силовики дали предварительные оценки тому, что случилось, и тому, почему это могло случиться. «КП» обратилась к живущему в Вашингтоне автору-документалисту Алексею Бражникову, который работал на одной из таких трагедий, с вопросами о том, почему одиночки с оружием убивают людей в Америке.

- В России 39-летний житель Подмосковья устроил стрельбу у стен главного силового ведомства — ФСБ. В Америке подобное возможно?

- В США стрельба с жертвами происходит время от времени. В Америке понятно, почему это происходит. Есть свободный доступ к оружию, в том числе и полуавтоматическому — в разных штатах на этот счет разные правила, в некоторых его можно даже в машине возить. А мотивы для расстрела в разных американских городах… Это обычно связано либо с глубокими психологическими проблемами «стрелков», либо с проблемами, вызванными верой этих людей. Но сложно представить, чтобы кто-то, одиночка, посмел атаковать здания Пентагона или ЦРУ.

- Почему?

- Их панически боятся и объезжают за версту. И еще важный момент — здания силовых ведомств расположены не в центре Вашингтона, а фактически за его чертой. Прежде здание ЦРУ было в столице, теперь оно перенесено в пригород. Ни туда, ни в Пентагон так просто не заедешь и не зайдешь. По периметру там предприняты все меры безопасности. И другой важный момент — здания силовых ведомств отделены от жилых кварталов. И в случае нападений, терактов, гражданское население не должно пострадать.

Режиссер Алексей Бражников

- С нападением на задания силовых структур понятно, а такие объекты, как школы, метро?

- В метро оружие, наверное, может пронести любой. Чтобы пройти в школу, в которую ходит моя дочь, родители обязаны предъявить документы. Но я знаю, что в школьное здание можно попасть и без идентификации твоей личности.

- И расстрелы в школах, увы, случаются?

- Я работал на одной из трагедий. Когда в 2012 году в начальную школу Санди Хук пришел парень с винтовкой и двумя пистолетами и убил два десятка детей и шесть взрослых и покончил с собой. До этого убив свою мать. Он не был судим, не имел проблем с полицией, но имел проблемы с головой. Что не помешало купить много оружия.

- Американцы придумали, как подобное можно предотвратить?.

- Нет. И никто в мире не придумал, как предотвращать нападение одиночек с неустойчивой психикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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