Меркель «объявила войну» США из-за санкций против России

На этой неделе в бундестаге прошло заседание, на котором присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее выступление состоялось сразу после заседания Конгресса США, где был одобрен пакет новых антироссийских санкций. Очередные ограничительные меры должны коснуться газовых проектов России - «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

- Я не вижу другого варианта, как заявить: мы не одобряем санкционную практику, - заявила в Бундестаге Меркель.

Слова канцлера растиражировали журналисты немецкого издания Bild. Заявление Меркель они назвали «настоящим объявлением войны» Дональду Трампу. Ему только предстоит подписать закон о санкциях. В его же силах и не делать это.

Меркель заверила, что не потерпит, чтобы Вашингтон продолжал подрывать планы по газопроводу, в котором заинтересована Германия. Газ из России в ФРГ должен пойти по трубе, которая проходит по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

В случае, если антироссийский пакет санкций будет все-таки принят, то под его действие попадут иностранные компании, которые связаны со строительством «Северного потока-2». А такие меры, как считает Меркель, будут иметь уже экстерриториальный эффект.

Пока угрозы немецкого канцлера не были услышаны в Вашингтоне. Впрочем, как и заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. В середине декабря он также призывал США не вводить санкции против «Северного потока-2». Он назвал такие действия «вмешательством в вопросы энергетической политики Европы».

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