2019-12-20T16:14:07+03:00
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"

Подобные меры он назвал "открытым вмешательством в дела Турции"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эрдоган пообещал принять ответные меры в ответ на санкции СШАЭрдоган пообещал принять ответные меры в ответ на санкции СШАФото: REUTERS
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Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал принять ответные меры, если США введут санкции против "Северного потока". Такое заявление он сделал журналистам во время поездки в Малайзию.

- "Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 – эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом, - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий поток - это проект газопровода. который пройдет из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции.

Напомним, на этой неделе Сенат США одобрил военный бюджет страны на 2020 год. План, в частности, предусматривает введение санкций против проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Отдельная часть расходов будет отведена на военную помощь Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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