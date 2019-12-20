Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал принять ответные меры, если США введут санкции против "Северного потока". Такое заявление он сделал журналистам во время поездки в Малайзию.
- "Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 – эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом, - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.
Турецкий поток - это проект газопровода. который пройдет из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции.
Напомним, на этой неделе Сенат США одобрил военный бюджет страны на 2020 год. План, в частности, предусматривает введение санкций против проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Отдельная часть расходов будет отведена на военную помощь Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU