2019-06-27T15:35:04+03:00
В мире

Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"

По мнению сенаторов, проект угрожает энергетической безопасности Европы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"Фото: REUTERS
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США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее с этим предложением выступил старший республиканец Адам Кинзингер. 11 июня он заявил, что США нужно срочно остановить строительство "Северного потока - 2". Иначе этот трубопровод якобы начнет угрожать энергетической безопасности Европы.

Санкции будут вводиться против некоторых судов, связанных со строительством трубопровода.

- Мой законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков с целью прекратить строительство проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток, - заявил Кинзингер.

Напомним, "Северный поток - 2" - это трубопровод, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Он пройдет через Финляндию, Швецию и Данию. Проект планируется закончить к концу 2019 года. Однако сроки могут сдвинуться, из-за того, что Дания еще не подписала соглашение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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