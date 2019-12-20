В 2020-й – закатав рукава: под Новый год президент задал всем направления работы

Прошедшая большая пресс-конференция Президента Владимира Путина является одним из крупнейших информационных событий в России, которое придает импульс многим процессам в стране, регионах, конкретных населенных пунктах. 19 декабря журналисты поднимали волнующие их темы, Владимир Путин комментировал и отвечал даже на не самые удобные вопросы, представители власти анализировали услышанное, делали выводы и искали решения. В «Единой России», приняв на своей стороне мяч от президента, пообещали сконцентрироваться на указанных главой государством моментах.

Брать на себя ответственность логично для единороссов, считает гендиректор фонда «Центр стратегического проектирования Виктор Потуремский. По его мнению, иной реакции от партии и быть не могло – «Единая Россия» сегодня является основной политической силой президента. «Без нее (партии. – Прим. ред.) многие вещи обсуждать было бы невозможно. Речь идет и о национальных проектах, и о работе региональных органов власти, региональных парламентов и федерального парламента. Основной костяк системы – это партия», – подчеркнул политолог.

Важнейшим вопросом итоговой пресс-конференции главы государства, конечно же, был ход реализации нацпроектов, он в той или иной степени волнует абсолютное большинство россиян. Свою основную задачу в партии видят в том, чтобы в ходе реализации нацпроектов, прежде всего, учитывалась и не искажалась воля граждан. А для этого необходима постоянная обратная связь с людьми, подчеркнул сопредседатель Рабочей группы Генсовета «Единой России» по реализации нацпроектов, нижегородский губернатор и секретарь партийного реготделения Глеб Никитин.

«Сегодня жители все больше вовлекаются в подготовку, чаще всего это происходит на этапе обсуждения. Есть случаи, когда пожелания людей не берутся в расчет, игнорируются и сигналы, поступающие уже на этапах реализации. Такого быть не должно. Нужно прислушиваться к мнению людей и контролировать выполнение их воли», – уверен он.

Важность работы на людей и для людей президент подчеркивал уже неоднократно. Данный тезис звучал, в том числе и в обращении к членам «Единой России» на ее съезде в ноябре этого года. Эти слова в партии поставлены во главу угла, заверил депутат Госдумы Александр Карелин, подчеркнув, что его однопартийцы принимают на себя всю полноту ответственности, о которой говорил российский лидер в ходе большой пресс-конференции.

По словам единоросса, в партии дана четкая установка: прежде чем что-то делать взвешивать и учитывать все возможные риски от предпринимаемых действий, поступать более ответственно, помня сказанное главой государства о том, что правящая – не от слова править, а в смысле служить. «Для меня прозвучало очень важное утверждение, созвучное моему мироощущению. Владимир Путин сказал, что даже для правящей и сильной партии является преступлением приносить государственные интересы в жертву интересам партии», – подчеркнул Александр Карелин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, как и Прямая линия с президентом, дает людям возможность услышать от первого лица страны ответы на волнующие именно их вопросы, затрагивает волнующие каждого темы, информирует о планах на будущее. Это очень важно для людей, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Стабильность, предсказуемость, уверенность в завтрашнем дне – это то, что люди очень ценят, – подчеркнул политолог. – Путин транслирует уверенность в завтрашнем дне. Позиция Путина последовательна, и люди видят эту последовательность».