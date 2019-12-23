2019-12-23T10:59:56+03:00
Звезды

«У сильной личности должно быть сильное имя»: Нюша оправдалась за то, что назвала дочь Симбой

У девочки был шанс стать Мирославой - такое имя родители держали в качестве запасного
Елена ПЕТРОВА
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НюшаНюшаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Симба Игоревна Сивова: имя дочери Нюши, которое многие восприняли как розыгрыш, теперь официально подтверждено самой певицей.

- Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво, - рассказала артистка. - В своё время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, ведь это самое распространённое имя. А теперь и дочь моя - единственная в своём роде. Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант - Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймём, какое имя подойдёт больше. Так и произошло.

Кроме того, певица призналась, что муж - генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов присутствовал на родах, которые прошли в Майами. По словам пары, после этого опыта их отношения вышли на новый уровень.

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Большая премьера на страницах нового номера HELLO! Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя.
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- Я стал другим человеком, - до сих пор удивляется муж Нюши, у которого, к слову, уже есть двое старших детей от первого брака. - Бытовые проблемы померкли, теперь у нас нет споров, кто встанет ночью, чтобы покормить малышку. Раньше я думал, что задача мужчины - работать и приносить, а о новорожденном первые месяцы должна заботиться мама. Но сейчас я оценил волшебство простых вещей: первый кусочек яблока в жизни, первые снежинки на варежке... Со старшими детьми я много таких моментов упустил, хотя всегда мог и накормить, и помыть, и спать уложить, и поговорить по душам, - поделился Игорь Сивов в совместном интервью с Нюшей журналу «Hello!».

Напомним, супруги стали родителями в ноябре прошлого года, и с тех пор тщательно скрывали от публики лицо и имя малышки. Сейчас, когда ребёнка наконец представили, поклонники пришли к выводу, что девочка - копия папа. А вот за выбранное дочери имя певицу подвергли резкой критике: пользователи соцсетей уверены, что Симба больше подходит в качестве клички для собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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