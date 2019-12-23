Права российских пациентов по полису ОМС: главные нововведения 2019 года и что нас ждет в 2020-м

«Великолепная пятерка»: в каких регионах России самые грамотные пациенты

Подводя итоги года, «Комсомолка» решила выяснить: насколько хорошо знакомы наши читатели с правами и гарантиями для пациентов в системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Как действует полис ОМС в разных регионах России, какие виды медпомощи нам полагаются бесплатно, сколько может длиться максимальное ожидание обследования или приема того или иного врача. Эти и другие вопросы мы включили в онлайн-тест, подготовленный с помощью экспертов по правам пациентов и обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Тестирование прошло на сайте kp.ru с 5 по 16 декабря, в нем приняли участие более 4 тысяч человек из разных регионов страны. Более двух третей участников теста (69%) дали правильные ответы. При этом определился топ-5 регионов, где пациенты, отвечая на вопросы, показали самый высокий уровень осведомленности о своих правах по полису ОМС. Это: Калужская, Рязанская области, Хабаровский край, Белгородская область, а также Московская и Архангельская области, которые замыкают рейтинг, занимая пятую строчку.

В целом самое активное участие в тесте приняли жители Москвы и Санкт-Петербурга. Без учета мегаполисов в топ-5 активных регионов вошли Московская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская и Самарская области.

Чтобы обсудить вопросы, которые чаще всего вызывали затруднения с ответом, где у пациентов есть пробелы в знаниях, «КП» организовала онлайн-конференцию с ведущими специалистами ВСС. Также мы разобрали с экспертами главные нововведения в системе ОМС 2019 года и грядущие изменения в 2020-м.

С полисом ОМС в другой регион: менять, перерегистрировать или оставить, как есть?

- С этого года процедура оформления полиса ОМС стала более удобной, - начал с хорошей новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Теперь в интересах граждан срок действия временного свидетельства (документа, который выдают на время оформления постоянного полиса. - Авт.) увеличен с 30 до 45 рабочих дней.

А вот когда нужно оформлять новый полис, знают далеко не все. Участники нашего теста чаще всего путались, отвечая, как быть при переезде в другой регион. Все нюансы разъяснил зам. руководителя дирекции медицинской экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Сергей Шкитин.

1. Если вы переезжаете на постоянное жительство в регион, где не работает страховая медицинская организация (СМО), выдавшая нынешний полис ОМС, то в новом регионе нужно сменить страховщика (список организаций можно посмотреть на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования). Чтобы оформить новый полис, понадобится паспорт (для детей – свидетельство о рождении и паспорт законного представителя), СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования - при наличии) и прежний полис, уточняет Сергей Шкитин.

2. Если ваша нынешняя страховая медицинская организация работает и там, куда вы переехали, то обязательно нужно сообщить об изменении территории страхования (в течение месяца после смены места жительства). Чтобы узнать подробности, можно позвонить в колл-центр вашего страховщика по телефону, указанному на полисе.

3. Если вы переезжаете в новый регион и не предпринимаете никаких действий с полисом ОМС, то сможете рассчитывать на медпомощь в объеме базовой программы ОМС. Как правило, это меньший объем медпомощи, который гарантирует территориальная программа каждого региона. Проконсультироваться обо всех нюансах вы можете опять же в своей страховой медицинской организации, выдавшей вам полис ОМС.

БУДЬ В КУРСЕ

Чем помогут пациентам страховые представители

Это специалисты страховых медицинских организаций, в которых мы получаем свои полисы ОМС.

- Страховые представители 1-го уровня дежурят в колл-центрах страховых компаний, принимают звонки пациентов в круглосуточном режиме, консультируют по вопросам, не требующим дополнительных разбирательств (о правах пациентов, правилах получения бесплатной медпомощи и т.д.).

- Страховые представители 2-го уровня принимают заявления, рассматривают более сложные вопросы и принимают оперативные решения, когда не требуется проведение экспертизы. Такие специалисты занимаются индивидуальным консультированием, сопровождением пациентов в конкретной больнице.

- Страховые представители 3-го уровня — это опытные врачи-эксперты высокой квалификации. Их задача - профессиональная экспертиза качества оказанной вам медпомощи, в том числе оценка правильности установленного диагноза и назначенного лечения.

- К страховым представителям можно обращаться по телефону, через электронную или обычную почту, офис страховой компании. Кроме того, уже организовано 22 тысячи постов страховых представителей непосредственно в лечебных учреждениях, - рассказал вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - Создание таких постов - это и разгрузка сотрудников медицинских организаций, и возможность решения проблем пациентов на месте. Также установлено около 2400 аппаратов оперативной связи со страховщиками (в поликлиниках и больницах. - Авт.). Это прямая телефонная связь, которая позволяет при снятии трубки сразу выйти на страховщика. В регионах продолжается активное внедрение проекта «Здравографика» – информационных touch-панелей. В этом году их установка предусмотрена в 49 регионах. Развиваются и такие форматы связи, как виртуальные помощники и приложения в мобильных гаджетах. Мы ожидаем, что подобные проекты, в том числе, помогут сформировать приверженность пациентов к лечению и здоровому образу жизни.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Диспансеризация: чаще и больше обследований

- С этого года диспансеризация стала более доступной. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить ее раз в три года, а профилактический осмотр (который предшествует диспансеризации) – ежегодно. Те, кому 40 и больше лет, имеют право ежегодно получать весь комплекс диагностических мероприятий, предусмотренных диспансеризацией, – рассказал Сергей Шкитин. – Что важно, теперь диспансеризацию можно пройти в субботу или вечером в будние дни.

Кстати, именно прохождение диспансеризации позволяет решить вопрос, волнующий многих пациентов: как попасть напрямую к профильным врачам-специалистам. В обычном порядке сначала нужно записываться к терапевту, ждать приема у него, получать направление, скажем, к гастроэнтерологу, снова ждать…

«Региональные органы управления здравоохранением могут предусмотреть запись к профильным врачам напрямую. Скажем, в городских поликлиниках Москвы пациент может сразу записаться к хирургу, ЛОРу, офтальмологу, урологу, - пояснил Сергей Шкитин. - Есть ли такие правила в регионе по вашему месту жительства, можно уточнить у своего страхового представителя (см. выше - Авт.)». И совершенно точно во все регионах можно записываться на прием к врачу-специалисту соответствующего профиля после постановки на диспансерное наблюдение.

- В ходе диспансеризации проводится ранняя диагностика хронических заболеваний, и при необходимости пациента ставят на диспансерное наблюдение, - напоминает эксперт Всероссийского союза страховщиков. - В этом случае пациент имеет право в дальнейшем записываться к специалисту самостоятельно. Так что возможность прямого контакта с профильным специалистом – еще одна из причин, по которой следует вовремя проходить диспансеризацию.

Другая, еще более весомая причина состоит в том, что наряду с ранней диагностикой других заболеваний в рамках диспансеризации проводится расширенный онкопоиск. С этого года пациентам полагаются обследования, помогающие выявить самые распространенные виды рака.

Зам. руководителя дирекции медицинской экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Сергей Шкитин.Фото: Иван МАКЕЕВ

НА ЗАМЕТКУ

О необходимости пройти диспансеризации граждан регулярно информируют страховые медицинские организации, фонды ОМС, представители врачебного сообщества и пациентских организаций. В этом году усилиями страховых медицинских организаций на диспансеризацию уже приглашены более 50 млн. граждан, рассказал вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

О поддержке для онкобольных

Продолжая тему медпомощи для пациентов с онкологическими заболеваниями, эксперты отмечают: одно из важнейших нововведений состоит в том, что поддержка онкобольных со стороны страховых медицинских организаций теперь осуществляется не только постфактум, в виде экспертизы качества уже оказанной медпомощи. «С этого года страховые представители 3-го уровня получили возможность осуществлять сопровождение онкобольных с самого начала процесса диагностики и лечения», – подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

Еще одна важная мера поддержки для таких пациентов появится в 2020 году. Об этом рассказал член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко:

- С 2020 года в программу госгарантий (бесплатного оказания медпомощи. - Авт.) должны войти отдельной строкой медико-генетические исследования для онкологических больных. Они должны быть отдельно тарифицированы, - сообщил эксперт. - Это значит, что больные с метастатической болезнью и пациенты с «ранними раками» будут иметь обоснованное право на таргетную терапию, которую нельзя назначить без данного исследования. Его включение в программу ОМС позволит расширить для пациентов доступ к дорогим препаратам. А в итоге – приведет к улучшению качества и продолжительности жизни. Мы как страховые представители давно боролись за это и рады, что удалось добиться такого нововведения.

Кроме того, для онкобольных будут сокращены сроки ожидания медпомощи. Так, с момента подозрения на рак до приема у врача-онколога отводится не более 3-х рабочих дней (сейчас - максимум 5 дней). Ожидание процедуры компьютерной томографии для онкологических пациентов сократится с 14 дней до 7.

В ТЕМУ

Для остальных пациентов также планируется сокращение сроков ожидания медпомощи, отметили эксперты. В частности, КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) должны будут проводиться в срок не позднее 14 рабочих дней со дня выдачи направления (сейчас 30 дней).

Член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко.Фото: Иван МАКЕЕВ

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Программы госгарантий становятся более насыщенными, растет число «видов медицинской помощи», которую можно получить в рамках системы ОМС. Изменения происходят настолько стремительно, что не все успевают за ними следить. Поэтому, если вы сталкиваетесь со сложностями при получении медпомощи по полису ОМС, не теряя времени, обращайтесь к страховым представителям, - советует всем пациентам вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Вас всегда проконсультируют и постараются помочь в решении возникающих вопросов. Все участники системы ОМС заинтересованы в том, чтобы возможные конфликты решались на ранних стадиях, в досудебном порядке.

- Страховой представитель может помочь в первую очередь пациенту, но работает и на авторитет врача, - подчеркивает профессор Алексей Старченко. - Мы не стоим на месте, выдвигаем новые требования, чтобы улучшать условия оказания медицинской помощи, и в том числе расширять возможности врачей, добавляя новые методы в арсенал их работы при оказании медпомощи по ОМС.