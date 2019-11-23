2019-11-25T13:39:22+03:00
Здоровье

Онлайн-конференция страховых представителей с участием экспертов в области Обязательного Медицинского Страхования

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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

• Страховой представитель 1 уровня – это специалист «горячей линии» страховой медицинской организации. Его задача проинформировать вас при обращении о правах и возможностях, объяснять правила страхования в системе ОМС и правила получения бесплатной медпомощи.

Кроме этого, такой специалист проинформирует вас о необходимости прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения и профилактических осмотров.

Если ваша проблема носит не только организационный, но и медицинский характер, то он поможет вам записаться к специалисту или связаться со страховыми представителями 2-го и 3-го уровней.

Специалисты 1 уровня в том числе проводят опросы о качестве предоставления услуг медицинскими организациями.

• Страховой представитель 2 уровня – специалист страховой медицинской организации, который прошел специальную подготовку на базе вуза. Многие из них работают прямо в медицинских организациях. Их задача – принимать обращения граждан, консультировать по вопросам предоставления медицинской помощи по ОМС, информировать о профилактических мероприятиях и контролировать их прохождение. Помимо этого, они контролируют организации плановых госпитализаций и осуществляют информационное сопровождение застрахованных с хроническими неинфекционными заболеваниями.

• Страховой представитель 3 уровня – это специалист-эксперт / эксперт качества медицинской помощи. Его задача – провести контрольно-экспертные мероприятия по случаям оказания вам медицинской помощи. Кроме того, в его обязанности входит формирование у застрахованных приверженности к лечению и ведению здорового образа жизни.

Страховой специалист 3 уровня решает вопросы, возникающие у пациентов при получении медицинской помощи в рамках конкретного случая, требующего специальных познаний в сфере охраны здоровья граждан. Он готовит аналитические материалы для устранения медицинскими организациями выявленных нарушений.

С 2019 года страховые представители 3 уровня контролируют и управляют доступностью и качеством оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом злокачественного новообразования на всей территории РФ. Контроль идет не только в случаях получения жалоб, но и ежемесячно в плановом порядке.

ИНСТИТУТ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

1. Обеспечивает и защищает права застрахованных граждан.

2. Обеспечивает информационное сопровождение на всех этапах получения медицинской помощи.

3. Обеспечивает повышение уровня информированности о правах и возможностях в системе ОМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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