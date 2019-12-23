«Верочка плачет и зовет маму!» - родители хоккеиста Никиты Зайцева скрываются с детьми

Хоккеист Никита Зайцев тренируется в Канаде (спортсмен играет в НХЛ в клубе «Оттава»). В Москву он прилетал в ноябре, чтобы забрать двух малолетних дочерей у своей бывшей жены Маргариты. Сразу после этого спортсмен вернулся в Канаду, а девочки остались с его родителями. Детям - три с половиной года и два годика, и они привыкли жить с мамой. Место жительства детей определяет суд.

Адвокат Марина Дубровская рассказала kp.ru о том, что оказывается две стороны пробовали договориться мирно:

«Неделю назад в нашем офисе прошла встреча родителей Никиты Зайцева и нас, о которой они сами попросили, для проведения мирных переговоров. Единственным нашим условием было - определение места жительства детей с мамой. И просьба увидеть девочек до суда. Тем более, нам известно, что младшая Верочка плачет и зовёт маму, о чем сами Зайцевы нам сообщили. Мы отказались от алиментов и готовы были подписать соглашение в любой момент. Договорились созвониться на следующий день, но звонка до сих пор не последовало. Зайцевым грязь и чёрный пиар стал интереснее, чем внучки, которые выросли с мамой и не видят ее уже месяц. Мне хочется сказать следующее: забирать и разлучить детей с матерью - последнее дело! Никакие обиды, измены и деньги не могут это оправдать!»

Напомним, что Маргарита и Никита официально зарегистрировали брак в 2015 году. Вскоре после рождения второго ребенка пара решила развестись. В начале процесс шел тихо-мирно, затем выяснилось, что алименты на детей Зайцев должен будет выплачивать весьма приличные - около 110 тыс.руб. Вскоре после этого начались суды по определению места жительства детей. Хоккеист тренируется и играет в Канаде, поэтому физически не сможет жить с дочками в Москве.

Детям - три с половиной года и два годика, и они привыкли жить с мамой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Адвокат Ирина Кузнецова объясняет:

«23 ноября 2019 года дети были вырваны из рук матери отцом, дедом и неизвестным мужчиной и увезены в неизвестном направлении. Никита Зайцев постоянно живет в Канаде, так как игрок, так как контракт. Маргарита - в России. Дети удерживаются бабушкой и дедушкой, место их нахождения скрыто, по известным адресам закрытые квартиры и железные ворота. В сети: аргументы свекра - видео из спальни Марго с парнем (обнародованные скрытые камеры), уже когда был подан иск о разводе и семья давно распалась, и сцена раздражения матери на истеричный крик ребёнка (а вы идеальны?)».

Следующее заседание по определению места жительства детей состоится 26 декабря.

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