Жена хокеиста Никиты Зайцева привела в дом его родителей любовника и заявила об унижениях

Скандал, разразившийся в семье хоккеиста Никиты Зайцева, обрастает новыми подробностями. Достоянием общественности стало откровенное видео, героями которого являются супруга защитника сборной России и "Оттавы" Маргарита Готовцева и ее любовник. Пикантность ситуации заключается в том, что Маргарита привела своего молодого человека в дом, который Зайцев подарил родителям.

Маргарита Готовцева откровенно рассказала о скандальном видео со своим участием. Судя по кадрам, девушка проводила время в компании мужчины. И это не ее муж Никита Зайцев. Пара предстает в чем мать родила. "Это трехэтажный дом, который Никита подарил родителям. Они давали нам пожить там летом, когда заканчивался хоккейный сезон. Этот мужчина - мой молодой человек на тот момент", - заявила девушка в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

По ее словам, к моменту появления ролика и у нее, и у Никиты была своя жизнь. Бывшие влюбленные начинали бракоразводный процесс. "В результате появились видео со скрытых камер, где я со своим молодым человеком... Люди понаставили камеры и слили мою личную жизнь в интернет". - сокрушается Маргарита.

В студии также была показана переписка между Маргаритой и Никитой, которая произошла вскоре после рождения второго ребенка. По словам Готовцевой, спортсмен унижал ее и отправлял гневные сообщения: "Если я еще раз услышу хоть одно замечание по поводу моих родителей, я приеду и тебя лично за шкирку дотащу до твоих пап и мам. Должна на коленях ползать, что с тобой чужие люди возятся и помогают тебе во всем!".

margo__ruby Магарита Готовцева

Никита и Маргарита поженились в 2015 году. А в конце ноября 2019 года Зайцев забрал у жены двух дочек - Веру и Соню. В начале декабря Маргарита заявила о похищении детей. И даже опубликовала в блоге видео. "Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей «семье». Я думаю, это видео не нуждается в комментариях... Но меня до сих пор трясет! Я не знаю, где мои девочки, не знаю с кем они! Ведь их папа находится не в России!", - написала она.

Сторона хоккеиста утверждает, что девочки живут с бабушкой Леной и дедушкой Игорем - родителями Зайцева. Маргарита призналась, что родители спортсмена ранее уже забирали у нее детей. Однажды она не видела дочерей полтора месяца. "Я ездила искала. Мне подсказали, где они могут находиться. Они оказались в санатории одни с няней, а родители были в Канаде с Никитой", - поделилась девушка со слезами на глазах.

Теперь Никита подумывает о получении гражданства Канады, ведь он играет за эту страну и почти постоянно проживает там. Маргарита боится, что он увезет дочерей из России. Готовцева намерена потребовать 30% от его дохода в качестве алиментов на содержание детей. А это огромные деньги. Встречный иск сделал и сам Зайцев. Он тоже хочет получать алименты от бывшей жены. Правда, не известно, работает ли Готовцева.