«Он похитил моих девочек и отдал своим родителям»: новый поворот в деле хоккеиста со связями Никиты Зайцева

Маргарита и Никита официально зарегистрировали брак в 2015 году. У пары родились две дочери: Соня и Вера. Старшей сейчас три с половиной года, а младшей два - девочки привязаны к матери, так как Маргарита все время не отходила от дочек. Уделяя много времени малышкам, женщина по-началу не обращала внимания на поведения мужа, а когда поняла, что супруг ей изменяет - подала на развод. Начинался бракоразводный процесс тихо-мирно, а теперь грянул скандал на всю страну. Без привлечения общественности к этой ситуации было не обойтись: иначе мать вряд ли бы смогла воспитывать дочек.

«Это мои дети!»

В ходе оформления всех необходимых для развода документов выяснилось, что Никита Зайцев (защитник клуба НХЛ «Оттава») должен будет выплачивать приличные алименты - около 110 тыс.руб.

Вскоре после этого начались суды по определению места жительства детей, а месяц назад хоккеист приехал из Канады (пропустил матч) и силой забрал дочек у матери. Маргарита на сегодняшний день не видела детей почти месяц: «Я правда, не понимаю, почему это остаётся безнаказанным. У меня нет таких денег и связей как у семьи Никиты. Я борюсь за детей, а не за деньги, я и так ему уже все отдала, что он не забрал сам. Неужели нельзя просто нормально договориться? Отдать мне дочек, и забирать их, когда будет свободным от игр и тренировок? Неужели нужно просто уничтожать человека ложью и враньем ради своего самолюбия и интересов своих родителей. Но мои Вера и Соня - не их дети, мои! Никита по-прежнему находится в Канаде, у него тренировки каждый день. Да, он действительно один раз прилетал, но только для того, чтобы похитить у меня моих девочек и отдать их своим родителям....»

Маргарита на сегодняшний день не видела детей почти месяцФото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750880" frameborder="0"></iframe> Новый поворот в деле хоккеиста Никиты Зайцева.

Хоккеист выбыл из игры

28-летний хоккеист Никита Зайцев тренируется и играет в Канаде. Правда на днях он получил травму и выбыл на несколько недель. Прилетит ли он в столицу? Пока неизвестно. Но дети все это время с родителями Зайцева, которые скрываются от Маргариты. Ей только и остается, что размещать в социальных сетях видео, на которых видно насколько Соня и Вера привязаны к маме. Женщина боится, что ее дочек могут увезти из Москвы в Канаду.

Сторона хоккеиста распространяет видео и скрины переписки, которые выставляют Маргариту в неприглядном свете. Многие материалы смонтированы и подделаны.

Теперь женщине помогает Милана Тюльпанова, у которой есть собственный фонд, защищающий женщин, у которых отобрали детей. Поэтому к процессу присоединилась сильная команда адвокатов. Адвокаты работают над тем, чтобы мама встретила новогодние праздники с детьми. Кстати, истории Миланы Тюльпановой и Маргариты Рубиной похожи не только в том, что мужья-спортсмены отобрали детей. Маргарита, как когда-то Милана, потеряла отца — Иван Георгиевич Рубин погиб год назад. И также, как в истории с Миланой, в жизни Маргариты начались неприятности. Очередное заседание суда состоится 26 декабря.

Экс-жена спорстмена подала иск на свекра в Следственный комитетФото: СОЦСЕТИ

О новом иске теперь против отца хоккеиста «Комсомольской правде» рассказывает адвокат Марина Дубровская: «Вчера мы подали заявление в Следственный комитет в отношении Игоря Зайцева по действиям, образующим состав преступления ст. 137 УК РФ. Это одно из многочисленных заявлений и исков в отношении него и иных лиц, нанятых, сочувствующих, распространяющих ложные сведения о частной жизни, собранные при этом противозаконным путём. Смонтированные видео и сфальсифицированные аудио, фото, переписки, дневники и прочее, что общественность и уголовный кодекс включает в понятие частной жизни, обязано таковым и оставаться. Суд и правоохранительные органы - вот чья это сфера интересов».

Помните, как по этой же статье экс-жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ.

Адвокат Ирина Кузнецова объясняет: «23 ноября 2019 года года дети были вырваны из рук матери отцом, дедом и неизвестным мужчиной и увезены в неизвестном направлении. Никита Зайцев постоянно живет в Канаде, так как игрок, так как контракт. Маргарита - в России. Дети удерживаются бабушкой и дедушкой, место их нахождения скрыто, по известным адресам закрытые квартиры и железные ворота. В сети: аргументы свекра - видео из спальни Марго с парнем (обнародованные скрытые камеры), уже когда был подан иск о разводе и семья давно распалась, и сцена раздражения матери на истеричный крик ребёнка (а вы идеальны?)».

Следующее заседание по определению места жительства детей состоится 26 декабря. А пока жены хоккеистов (включая Леру Кудрявцеву) распространяют в социальных сетях информацию о сексуальных похождениях Маргариты. Она прокомментировала: «Свекр всем рассылает какие-то сфабрикованные фото и видео. Могу сказать лишь одно - это скрин не мой! Поэтому многие отказались это публиковать, разобравшись в ситуации... Лера, видимо, нет!»

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Неожиданный поворот получил скандал, главными участниками которого стали хоккеист Никита Зайцев и его супруга Маргарита Готовцева. Женщина заявила, что спортсмен со своими родственниками отобрал у нее детей. И даже показала видео. Однако Лера Кудрявцева встала на защиту Зайцева (подробности)