Лучшая легкоатлетка России Мария Ласицкене: Российских легкоатлетов лишили даже нейтрального статуса

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту в эфире «Радио «КП» в программе «Доживем до понедельника», которую ведут Тина Канделаки и Максим Шевченко, прокомментировала новости допинг-скандала. Напомним, что Следственный комитет России сделал заявление о том, что базу данных Московской антидопинговой лаборатории изменил по интернету сам Родченков, когда уже находился в США. ВАДА с этим не согласилась и сослалась на 62-страничный отчет, который был опубликован 9 декабря.

- Мария, есть две версии. Первая версия, что Родченков удаленно исправил базу данных. Вторая версия, что какие-то начальники внутри России приказали эту базу исправить. Что скажете, Мария?

- Я не могу разобраться, кто в чем виноват. Но есть одна огромная проблема – то что спортсмены очень сильно страдают от этого. К сожалению, за четыре года никто не смог нам помочь, никто не смог пойти в суды, провести какие-то очень качественные изменения, чтобы все встало на свои места.

- Остаются последние дни для апелляции по поводу решения ВАДА. Что будет, если не будет вовремя подан протест в Международную арбитражную комиссию - мы опять пойдем на Олимпиаду под нейтральным флагом?

- Подождите. Вы также должны знать, что к легкой атлетике это никак не относится, потому что легкая атлетика в принципе отстранена от своей федерации (Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована — авт.). Даже если Россия выиграет этот суд, легкая атлетика все равно останется самой бедной, и нас все будут жалеть, и опять не будут знать, что с нами делать.

- А когда вообще с легкой атлетикой изменится ситуация? И может ли она в принципе измениться? Когда легкоатлеты будут допускаться на чемпионаты мира, на Олимпиаду?

- Мы допускались на чемпионаты мира в нейтральном статусе. Я последние два чемпионата выиграла в нейтральном статусе. Сборная у нас небольшая, но это люди, которых допустили. Но действия руководства нашей федерации привели к тому, что у нас даже нейтральный статус отозвали. На протяжении четырех лет это почему-то продолжалось и зашло еще в худшую сторону.

- А что это за действия, которые привели к таким трагическим для многих людей последствиям?

- «Дело Лысенко», в котором обвинено и руководство… Ну, еще идет расследование.

СПРАВКА «КП»

Данил ЛЫСЕНКО.

21-летний российский прыгун в высоту Данил Лысенко, который имеет личный результат 2.40 см, был отстранен международной федерацией (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил."Мистер Лысенко не предоставил информацию о своем местонахождении, как того требуют антидопинговые правила ИААФ, и не был доступен для внесоревновательного тестирования", – говорилось в официальном релизе.

- Поясните, что такое «дело Лысенко»?

- Есть обвинения в фальсификации официальных документов.

- Документов, связанных с допинг-пробами?

- С тем, как ответить за то, почему молодой человек пропустил три внесоревновательных допинг-теста.

- Скажите, насколько распространена практика применения рядом спортсменов допинга в таких видах спорта, где мышечная сила играет ключевую роль, как легкая атлетика, штанга?

- Знаете, мне этот вопрос задавать не стоит, потому что я очень негативно отношусь к допингу. Но цифры говорят о том, что это есть. Но нужно говорить, что это есть во всем мире.

- Ну да, мы помним дисквалификацию Бена Джонсона, великого, как нам казалось, бегуна.

- Конечно. Россия даже не в первой тройке по количеству положительных допинг-тестов.

- А почему карается только Россия?

- Этого я точно не знаю, почему карается только Россия. В любом из ответов будет факт того, что страдают только спортсмены.