Медведев поручил разработать санкции в отношении США

В понедельник на совещании у Дмитрия Медведева в подмосковных «Горках» обсуждали, как отомстить США за санкции в отношении строительства наших газопроводов. Напомним, в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока-2», уже приостановила работу.

- Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы, естественно, с точки зрения их эффективности, - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Говоря о новых американских санкциях, Медведев заявил, что они «носят абсолютно антиконкурентный характер» и нарушают принципы международного права и международной торговли.

Обсуждали и подписанный на прошлой неделе с Украиной протокол по транзиту газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности предполагают выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказ обеих сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к «Газпрому» в 7,4 миллиарда долларов. Медведев назвал это решение компромиссным.

- Бессмысленно сейчас анализировать то, каким образом принимались те или иные судебные решения. Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом. Хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики. Но, с другой стороны, это решение, которое принято компетентным судом, и поэтому оно подлежит исполнению, - заявил Медведев.

При этом Медведев отметил, что нужно урегулировать спор о возврате России госкредита, выданного Украине, на сумму 3 миллиарда долларов (это было еще при правительстве Януковича).

- Надеюсь, что и другие решения, я имею в виду, прежде всего, спор, касающийся возврата госкредита выданного Украине, - также будут надлежащим образом исполнены, - заметил Медведев.

Сейчас этот спор рассматривает суд в Лондоне.

Как рассказал на совещании вице-премьер Дмитрий Козак, Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет. Что касается прямых поставок российского газа на Украину, этот вопрос будут обсуждать после Нового года. Напомним, что последние пять лет Украина покупает российский газ не напрямую, а у европейских стран.

- Сегодня на Украине разгорается буря в стакане, по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола, - заметил Козак.

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