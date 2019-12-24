Губернатор Александр Бурков: «Нацпроекты – реальная возможность сделать жизнь омичей лучше»

Подводя итоги года, губернатор Омской области Александр Бурков отмечает: «Большинство задач, которые мы ставили перед собой, нам удалось выполнить. Для меня принципиально важно было завершить в регионе долгострои. В конце прошлого года мы открыли театр «Галерка», который строился более 10 лет, в этом году – поликлинику на тысячу посещений в смену, хирургический корпус городской детской больницы № 3 и центр «Эрмитаж-Сибирь».

Что касается ключевых отраслей экономики, у нас стабильная ситуация в сельском хозяйстве, положительная динамика в промышленном производстве.

Отмечается поступательный рост инвестиций в региональную экономику. Уже за первые девять месяцев 2019-го был превышен уровень всего прошлого года.

Впервые за последние лет пять на этапе формирования областного бюджета прогнозируется позитивная динамика по росту налоговых доходов.

Наша задача в том, чтобы о положительной динамике говорили не только чиновники на совещаниях, а жители, планируя свой семейный бюджет. Главный показатель эффективности власти – социальное самочувствие в регионе. Национальные проекты – реальная возможность изменить его в лучшую сторону».

В НОВОМ ГОДУ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦПРОЕКТОВ УВЕЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА

В 2019 году Омская область участвовала в 10 из 12 нацпроектов. На их реализацию направлено свыше 10,5 млрд. рублей, из них 2,5 млрд. из областного бюджета. Наибольший объем финансирования получили нацпроекты «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные дороги».

По итогам года большинство показателей, установленных федеральным центром, достигнуто. Так, на днях полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло отметил регион как досрочно выполнивший показатель по переселению граждан из аварийного жилья.

В 2020 году финансирование нацпроектов увеличится до 17 млрд. рублей, в том числе в два раза возрастет объем средств из регионального бюджета.

«ТОЧКИ РОСТА» ОМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках нацпроекта «Образование» в этом году в стране было запущено 29 Кванториумов. Один из них открылся в Омске в канун Нового года, став отличным подарком юным омичам. В технопарке дети будут заниматься прототипированием, чипированием и геномным моделированием. Оборудование Кванториума – на пике развития современных технологий, а преподаватели прошли обучение в Сколково. В следующем году будет приобретен мобильный Кванториум, который отправится по маршруту в сельские школы.

Накануне Нового года в Омске открылся технопарк Кванториум. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

В Омске завершается строительство четырех детсадов. В следующем году запланировано начать возведение еще девяти садиков и ввести две школы в Омске и Исилькуле.

За год в сельских школах открылось 58 центров образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точка роста». По их числу регион вошел в первую десятку в России. К 2022 году откроется еще 190 таких центров.

Успехи омичей в сфере образования получили высокую оценку на федеральном уровне: с 1 сентября 2019 года три школы Омска стали базовыми образовательными организациями Российской академии наук. Кроме материального поощрения (каждая из школ получила по 10 млн. рублей) это даст возможность привлекать для преподавания в них ученых ведущих вузов страны.

Появился и повод для оптимизма в решении кадрового вопроса в целом в школах Омской области. В 2019-м в них пришло рекордное число молодых учителей – 767. С января, по инициативе президента Владимира Путина, стартует программа «Земский учитель», аналогичная программе «Земский доктор». Педагоги, которые приедут работать в село, получат по миллиону рублей. Это поможет закрепить кадры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: АКЦЕНТ НА ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО

Чтобы решить поставленную главой государства задачу и обеспечить доступность медицинской помощи для людей независимо от того, где они живут, в городе или в селе, с этого года в регионе стали использовать передвижные медицинские комплексы. Теперь в труднодоступные населенные пункты, где проживает менее ста человек, и нет стационарного фельдшерско-акушерского пункта, по графику приезжают ФАПы на колесах, передвижные флюорографы и маммографы. Более половины районов области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже обеспечены мобильными комплексами. Продолжается и обновление парка скорой помощи.

В декабре губернатор передал больницам ключи от очередной партии медицинских автомобилей – 16 скорых и 11 мобильных комплексов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

Также областные власти приняли решение развивать межрайонные центры высокотехнологичной помощи на базе центральных районных больниц. Первым таким центром станет больница в Тарском районе, где будут делать сложные операции пациентам из северных районов.

- Это поможет сохранить жизни, поскольку мы сможем оказывать помощь в пределах «золотого» часа, - говорит глава региона.

Весной в Таре появился ангиограф для проведения операций на сосудах. И это только начало.

В ближайшие годы в области будет построено несколько новых клиник: лечебно-радиологический корпус и поликлиника Омского онкодиспансера, а также детский инфекционный стационар. 2019 год был посвящен подготовке проектно-сметной документации.

Губернатор Александр Бурков с врачами хирургического корпуса городской детской больницы № 3. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

НОВЫЙ ОБЛИК УЛИЦ И ДВОРОВ

Дорожный фонд этого года можно назвать рекордным – 10 млрд. рублей, почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 3,3 млрд. рублей. Проведен ремонт 67 дорожных объектов. Только в Омске отремонтировано в общей сложности более 40 км. Ситуация с дорогами в городе за последние годы заметно улучшилась. Теперь предстоит привести в нормативное состояние дороги в районах области.

Параллельно в регионе продолжается благоустройство территорий. Итогом реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стало приведение в порядок 30 дворов в Омске и 46 парков, скверов, бульваров в городах и поселках региона. Объекты были выбраны с учетом мнения жителей.