Глава «Боинг» ушел в отставку

Неудачи продолжают преследовать американский авиаконцерн «Боинг». После объявления о приостановке производства самолетов семейства 737 МАХ, генеральный директор корпорации Деннис Меленберг подал в отставку.

- Меленберг немедленно уходит в отставку с постов гендиректора и члена совета директоров. Главный финансовый директор «Боинг» Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора на время переходного периода, - приводится в официальном заявлении, размещенном на сайте компании.

Теперь все заботы лягут на плечи нового руководителя «Боинга» - нынешнего председателя правления Дэвида Кэлхуна. В должность он вступит с 13 января следующего года.

- Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании в то время, когда «Боинг» занимается нормализацией отношений с Федеральным авиационным управлением США, своими клиентами и акционерами, - отмечается в сообщении.

Перемены в концерне назрели давно. И две авиакатастрофы, в которых разбились модернизированные модели «Боинг» 737 МАХ 8, ускорили этот процесс. После того, как в Конгрессе США заинтересовались судьбой компании, стали всплывать нелицеприятные подробности. бывший менеджер по контролю безопасности Джон Барнетт заявил, что около четверти кислородных систем, установленных на самолетах «Боинг» 787 Dreamliner, могут быть неисправны. Чтобы быстрее получить летный сертификат на новую модель 737 МАХ 8, разработчики «Боинга» упомянули автоматизированную систему стабилизации курса MCAS лишь один раз — в аббревиатурах. Именно эту систему признали причиной падения самолетов в Индонезии в октябре 2018 года и Эфиопии в марте этого года.