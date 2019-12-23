С неба за последние 70 лет исчезло сто звезд

Международная группа исследователей опубликовала в авторитетном издании The Astronomical Journal результаты своего шокирующего исследования. Суть работы очень проста. Ученые взяли подробнейшие карты неба, выполненные в самом начале 1950-х годов, и сравнили их с самым современным небесным атласом. Цель – посмотреть, все ли звезды на месте. Семьдесят лет между этими картами – ничтожный срок для Вселенной. По идее, все звезды должны стоять там же, где были и раньше. Может, какие-то стали чуть ярче или слабее, переменность – скорее правило в мире звезд, чем исключение. Может, кто-то немного сместился – так можно выявить близкие звезды, движение которых заметно за такой небольшой срок.

Но ученые не скрывали, что рассчитывали найти и следы работы инопланетян. Исследователи давно отыскать найти так называемые сферы Дайсона. Предполагается, что очень высокоразвитые цивилизации захотят закрыть «свою» звезду непрозрачной сферой, чтобы использовать всю энергию светила. В этом случае для внешнего наблюдателя звезда погаснет в видимом свете. Но, может, загорится в инфракрасном – если сфера каменная, она должна нагреться и излучать инфракрасные лучи. Однако мы не знаем, станет ли по-настоящему продвинутый инопланетянин в самом деле городить такую сферу. Тем более из камня. Таких сфер пока не нашли, но, тем не менее, ищут.

Первичный анализ карт поручили искусственному интеллекту. Интеллект нашел 150 тыс подозрительных объектов. Из них ученые выбрали 24 тыс звезды, и стали просматривать их глазами, просто сравнивая старые и новые карты, а, чтобы не было сомнений, привлекали и подлинные фотографии. В результате оказалось, что большинство подозрительных объектов – вовсе не подозрительные, и при просмотре глазами легко отыскались. А вот сто звезд исчезли. Сто звезд – это очень много!

Сейчас я постараюсь объяснить, почему это в самом деле тревожная цифра. Когда был подростком, я решил, что научусь фотографировать звезды. Мне казалось: стоит мне сопоставить две фотографии, как сразу найду какие-нибудь интересные изменения. У меня был простенький фотоаппарат «Смена», в магазинах продавали только низкочувствительную пленку, тем не менее, фотографии получались неплохие. Но, сколько я ни сопоставлял, никогда не замечал никаких изменений. С тех пор я, мягко говоря, продвинулся, и сейчас фотографирую очень-очень слабые звезды. Я часто беру по старой памяти пары фотографий, полученных в разные годы, и прогоняю через специальную программу, чтобы найти изменения. Но ни разу я не видел ничего загадочного.

Да, звезды рождаются и умирают и, конечно, они появляются на небе и исчезают с него. Но это – очень медленные изменения. Небо, которое видели древние греки, в целом то же небо, что видим мы. А тут – всего семьдесят лет, и ста звезд как не бывало, как так?

Дело, конечно, в выборке. В идеально темную ночь, подальше от городов, человек с идеальным зрением видит три тысячи звезд. Более слабые он видеть не может, нужен телескоп. Если вы возьмете бинокль, вы рассмотрите уже 200 тыс звезд. Команда исследователей оперировала картами, на которых нанесено около миллиарда объектов. Понятно, что вероятность найти что-то странное на выборке из трех тысяч звезд, и на выборке из миллиарда звезд – разная. Вот исследователям и повезло.

Конечно, авторитетный The Astronomical Journal не принял бы в печать статью «про инопланетян». Поэтому, чтобы выглядеть солиднее, исследователям пришлось перечислить все возможные естественные причины. Какие-то исчезнувшие звезды в самом деле могут быть природными аномалиями. Скажем, вспыхивающие звезды – есть такие странные объекты. В 1950 году их сфотографировали в момент вспышки, а потом они ослабли так, что их нельзя обнаружить. Кто-то мог стать черной дырой, но это маловероятно. Перед тем, как превратиться в дыру, звезда взрывается, и вспышку скорее всего заметили бы. Честно говоря, против естественных причин говорит один простой аргумент. Природа любит симметрию. Если природа убрала с неба сто звезд, одна должна за эти же годы «зажечь» примерно столько же. Но такого мы не видим. Звезды уходят, и не возвращаются.

Поэтому в конце текста исследователи обсуждают сферы Дайсона, дескать, инопланетяне просто закрыли эти сто звезд своими конструкциями. Но верится тоже с трудом. Во-первых, недавно доказано, что сфера Дайсона гравитационно неустойчива. Ее просто порвет, она развалится. Во-вторых, многовато получается продвинутых цивилизаций. Ждешь, что они как-то иначе тоже проявятся, например, пошлют сигнал по радио или лазером, а этого нет. Грубо говоря, если ты слышишь в окно шум от грузовика, ты ожидаешь, выглянув наружу, увидеть сам грузовик, то есть ты интуитивно понимаешь, что серьезный, большой объект будет обнаружен несколькими способами. А тут – строят колоссальные сферы, и молчат, как рыбы.

Поэтому другие исследователи выдвинули более, на мой взгляд, изящную гипотезу. То были не звезды, а огромные космические корабли, и не так далеко, как можно подумать. Мы ведь не можем, глядя на звезду, сразу оценить расстояние до нее. Звезда выглядит точкой, а точка и есть точка. Огромный корабль на расстоянии светового года вполне мог выглядеть как звезда на расстоянии тысяч световых лет. Корабль улетел, «звезда» исчезла. И как тут не вспомнить про астероид Оумуамуа, который пролетел через Солнечную систему в 2017 году. Был ли это астероид, большой вопрос. Форма необычная, вытянутая, а главное, на границах Солнечной системы он ускорился, словно включил двигатели. Может, эти сто звезд – такие же корабли, только больше?

И все бы ничего, но как так: в 1950 году видели сто кораблей, в наше время не видим ни одного. По идее, какие-то корабли должны исчезнуть, а какие-то появиться. Тоже не получается.

Пока все это остается жгучей загадкой. Ни дать ни взять, какая-то великая тьма приближается к нам и «жрет» звезды. Та самая темная материя? Теперь-то ученые с утроенной силой возьмутся просматривать старые снимки, и мы наверняка узнаем больше.