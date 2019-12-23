2019-12-23T21:53:41+03:00
Звезды

Один шаг до развода Ларисы Гузеевой: «Игорь, я выброшу все твои телефоны!»

Очень сложный год выдался у ведущей «Давай поженимся!»
Ирина ВИКТОРОВА
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Лариса Гузеева к новому году привела в порядок фигуруЛариса Гузеева к новому году привела в порядок фигуруФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юбилейный год для Ларисы Гузеевой выдался непростым. Артистке исполнилось 60 лет и ее «мотало» целый год из одной крайности в другую. Гузеева даже перекрашивалась в блондинку, но это прибавило ей лишних лет: поэтому в декабре Лариса Андреевна вновь стала брюнеткой и сразу сбросила лет десять. К концу юбилейного года Гузеевой удалось справиться с главными проблемами.

Во-первых, у нее теперь все отлично в отношениях с мужем известным ресторатором Игорем Бухаровым. А ведь говорили, что в семье оставался один шаг до развода. В этом году у пары была фарфоровая свадьба - 20 лет со дня бракосочетания. И если кто-то полагал, что Бухаров заглядывается на молоденьких, мол, отсюда все ссоры и споры - то ничего подобного. Виной всему ревность Гузеевой. Причем беспочвенная и взрывная. Недавно она не выдержала и сорвалась на съемках одного из эпизодов «Давай поженимся!». Потому что заговорили на «больную» тему - как мужчины находят любовниц в соцсетях, переписываются в мессенджерах.

«Лариса остро реагирует на общение мужа в соцсетях или переписку с женщинами. Очень ревнует. Из-за этого чуть до развода не дошло. Хотя Игорь по работе общается - как сейчас без этого? Поэтому, когда на съемках возникла такая же история, Лариса не сдержала эмоции и вспомнила свой семейный опыт, разбушевалась: «Игорь, я выброшу все твои телефоны в окно сегодня же вечером! Я как ему не задам ему вопрос: Что же ты весь в этих гаджетах? Он: «Я говорит Лара на письма отвечаю!» Да я сама тебе напишу письмо! Но им с Игорем хватило опыта, чтобы сгладить все недомолвки в отношениях. Вместе, живут и продолжают семейные отношения!» - рассказала kp.ru коллега Ларисы Андреевны.

Очень сложный год выдался у ведущей «Давай поженимся!» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очень сложный год выдался у ведущей «Давай поженимся!»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А ведь еще в начале года речь шла о гостевом браке: ведь у семьи есть дом в Куркино и квартира в Москве. Финансовые возможности позволяют отдыхать друг от друга. Кстати, для дочки студентки пара давно приобрела отдельное жилье в столице.

Игорь - примерный семьянин, он даже алкоголь не употребляет. А жену боготворит и снисходительно относится к ее взрывному характеру.

Во-вторых, Лариса Гузеева к новому году привела в порядок фигуру. Актриса очень придирчива к своему весу. Осенью подписчики в соцсетях спросили у звезды: как она относится к Гарику Харламову. Юморист размещает в своих соцсетях нарезки из «Давай поженимся!», где выставляет Ларису в неприглядном виде. Гузеева ответила в своем фирменном стиле: «Он такой же толстый, как и я». Правда вскоре шутка исчезла - Гузеева периодически удаляет или закрывает комментарии. Исчезли и пять с лишнем килограмм перед новым годом у Ларисы Андреевны. Месяц назад она отправилась под Санкт-Петербург в клинику адаптационной медицины, где прошла курс детокса.

«Я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше - это порочная система! Ешьте и худейте! В этой клинике именно этот гуманный, безопасный и правильный подход. Я давно не была такой довольной и счастливой!» - не скрывает Гузеева, вернувшись из клиники на запись новогодних программ. Кстати, гардероб звезда уже успела обновить. А ее обновленную фигуру телезрители увидят в новогоднюю ночь в «огоньке» на Первом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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