Медовый месяц с молодым мужем Ангелина Вовк проведет во французском замке

Недавно 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк объявила о своей свадьбе с музыкальным критиком Михаилом Куницыным, который младше ее на 27 лет.

Несмотря на заверения подруги телеведущей Анны Шатиловой, что свадьба - шутка ради пиара, другой друг Ангелины Вовк убежден в искренности чувств жениха и невесты.

Вовк и Куницын много путешествуют с друзьямиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Диктор Владимир Березин опубликовал на своей странице в интернете такой пост: "На правах давнего и верного друга нашей семьи: Ангелина приняла предложение провести медовый месяц в нашем замке ХV века в Бретани (Франция), где живет моя дочь Юлия. Она и будет делать свадебную фотосессию Ангелины и Михаила... Главное, чтобы ничего не поменяло планов и свадьба состоялась ( держим кулачки, как говорится).

Пока от дополнительных комментариев Ангелина Вовк и ее избранник воздерживаются, предпочитая хранить интригу.

Напомним, все последнее время рядом с Ангелиной Вовк на светских мероприятиях видели ее друга историка музыки и радиожурналиста Михаила Куницына. В окружении пары начали говорить о том, что уже намечена свадьба - сыграть ее должны в 2020 году. Избранник Ангелины Вовк на 27 лет моложе нее, но это, похоже, совсем не смущает жениха и невесту. Сама телеведущая подтвердила КП, что Михаил сделал ей предложение - правда, решение она на тот момент еще не приняла.

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Последнее время на всех светских мероприятиях рядом с Ангелиной Вовк ее друг историк музыки Михаил Куницын. Они вместе смотрят кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера, отдыхают. Ангелине Михайловне 77 лет, но она выглядит гораздо моложе своих лет – регулярно посещает косметологические клиники и ухаживает за кожей с помощью самых современных процедур. Несмотря на разницу в возрасте больше, чем в 25 лет, пара смотрится гармонично: Вовк очень энергична и с удовольствием осваивает все новое, включая гаджеты и их приложения (у нее айфон), любит путешествовать, весело и с пользой проводить время. В общем, пара проводит время намного деятельнее, чем многие 40-летние. (подробности)