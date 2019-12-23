2019-12-25T00:16:27+03:00
Экономика

Тепло и свет приносят людям! Российские энергетики отметили профессиональный праздник

99 лет назад состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, на котором был принят Государственный план электрификации России, получивший название ГОЭЛРО
Анна ГЛАДКИХ
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Первенец ГОЭРЛО Волховская ГЭС сейчас исправно работает. Фото: Музей истории энергетикиПервенец ГОЭРЛО Волховская ГЭС сейчас исправно работает. Фото: Музей истории энергетики
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По всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к торжественной дате - Дню энергетика. В этот день 99 лет назад, 22 декабря 1920 года, состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, на котором был принят Государственный план электрификации России, получивший название ГОЭЛРО.

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нём предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. И все это привязывалось к планам развития территорий. исходя при этом из соображений близости источников сырья, сложившегося территориального деления и специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта.

В наши дни от профессиональной и стабильной работы энергетиков напрямую зависит эффективное развитие всего промышленного сектора, социальной сферы, надёжное функционирование жилищно-коммунального хозяйства и, в конечном итоге, и качество жизни каждого человека. А их планам могли бы позавидовать основоположники ГОЭЛРО. Так одним из приоритетных направлений развития отрасли является её цифровизация, успешно внедряемая на всех уровнях энергосистемы.

На этот раз энергетики России отпраздновали свой предъюбилейный профессиональный праздник. На состоявшихся торжественных собраниях руководство энергетических компаний и власти регионов поблагодарили работников энергетической отрасли за добросовестный и честный труд, подвели итоги уходящего года, наметило перспективы развития электросетевого комплекса, а также вручили ведомственные, региональные и государственные награды.

Особое внимание в этот день было уделено ветеранам отрасли, многим из которых было присвоено звания «Почетный энергетик» и «Заслуженный энергетик».

Главное поздравление прозвучало от руководства страны. Президент России Владимир Путин отметил заслуги ветеранов энергетики, их вклад в прогресс.

«Сегодня отрасль уверенно движется вперёд, полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности страны. И конечно, реализация масштабных проектов ТЭК способствует комплексному развитию российских регионов, созданию новых, современных рабочих мест», - говорится в обращении Президента на сайте Кремля.

«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика! Важно, что отрасль развивается динамично, на основе современных технологий, наращивает ресурсы и мощности. Благодаря профессиональному, ответственному отношению к своему делу, энергетики вносят большой вклад в укрепление позиций России на мировом энергетическом рынке», — присоединился к поздравлениям Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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