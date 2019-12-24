В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться под Новый год

Сытные и хлебосольные новогодние праздники в нашей стране - возможность приобрести не только три-четыре лишних килограмма, но и пищевое отравление как результат неправильного хранения майонезных салатов, горячих блюд и даже слишком рано нарезанных фруктов. В Роспотребнадзоре перед массовыми торжествами решили напомнить, как лучше распланировать предновогодний день на кухне.

Правила на самом деле простые: не готовить на праздники сразу много, заранее освободить холодильник под заготовки и после торжества не полениться и убрать все остатки еды со стола. Оставлять (хотя бы для красоты) можно только ненарезанные фрукты - они не успеют испортиться, если их кожура целая.

- Готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно: сроки годности очень коротки - от 6 до 18 часов, далее в любом продукте начинаются процессы микробиологической порчи. На первый взгляд они не видны, но употребление пищи, сроки годности которой истекли, может вызвать пищевое отравление, - предупредили россиян эксперты Роспотребнадзора в разговоре с агентством "Интерфакс".

Сроки хранения отдельных готовых блюд изучили и в редакции "КП"

Также в ведомстве напомнили, что перед праздниками активизируются и мошенники, продающие контрафактный алкоголь, да и просто просрочку. Поэтому в выборе продуктов и напитков к столу тоже надо быть внимательным. Не следует приобретать алкоголь и продукты с рук, лучше обратиться в постоянно работающие магазины. Особенно надо следить за сроками годности и условиями хранения продуктов.

Ранее kp.ru рассказывал о советах Роспотребнадзора по выбору новогодней ёлки.