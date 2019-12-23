Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать елку к Новому году

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-23T07:50:10+03:00

В ведомстве отметили, что искусственная новогодняя красавица не должна источать неприятный химический запах

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную и безопасную елку к Новому году. В ведомстве подчеркнули, что, к примеру, искусственная новогодняя красавица не должна источать никакой "химозный" запах.

- Искусственная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание, - отметили специалисты.

Также было подчеркнуто, что на упаковке елки должна присутствовать информация о пожарной безопасности.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU