Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать елку к Новому году
В ведомстве отметили, что искусственная новогодняя красавица не должна источать неприятный химический запах
Изменить размер текста:
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную и безопасную елку к Новому году. В ведомстве подчеркнули, что, к примеру, искусственная новогодняя красавица не должна источать никакой "химозный" запах.
- Искусственная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание, - отметили специалисты.
Также было подчеркнуто, что на упаковке елки должна присутствовать информация о пожарной безопасности.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU