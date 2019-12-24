В «Современнике» опровергли информацию, что Галина Волчек находится в коме

После сообщения о госпитализации Галины Волчек в Сети появилась информация, что Волчек находится в коме, в крайне тяжелом состоянии.

- Это слухи, что он в коме, - сказала руководитель литературно-драматической части театра "Современник" Евгении Кузнецовой. - Наш директор Игорь Попов поддерживает связь и с больницей, и с родными Галины Борисовны. У нее проблемы с легкими. Да, это не была плановая госпитализация...

Как мы поняли, ничто не предвещало такого поворота событий.

- В театре мы отмечали ее день рождения 19 декабря. Был потрясающий капустник. Мы соединили открытие после ремонта Другой сцены с днем рождения Галины Борисовны. Было очень хорошо. Она встала с кресла и прошлась на радость всем, - рассказала Евгения Кузнецова. Надо напомнить, что в последние годы Галина Волчек передвигается в инвалидном кресле. – Она всю осень занималась тем, чтобы снова начать ходить. Настроение у нее было прекрасное. Возможно, капризы погоды сказались на ее самочувствии. Поэтому она попала в больницу.

Галина Волчек руководит "Современником" почти 50 лет. В декабре прошлого года театр отмечал день рождения худрука одновременно с новосельем. Здание на Чистопрудном бульваре отремонтировали как раз к 85-летию народной артистки.