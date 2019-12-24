«Площадку» объединили с «городом» и разрешили «ученикам» выезжать на автомагистрали

ГИБДД добилось своего: сдать экзамен на получение водительских прав станет еще сложнее. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой процедуры прохождения экзамена. Документ был опубликован во вторник на сайте кабмина.

Нововведения вступят в силу поэтапно. Так, в январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

Основная же часть нововведений заработает с 1 октября следующего года. С этого времени на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен. Длиться он будет полтора часа. В первые 30 минут сотрудник ГИБДД оценит базовые навыки вождения экзаменуемого, такие, как трогание с места, движение на подъеме, параллельная парковка. По новым правилам, эта часть экзамена может проходить как на специальной площадке автошколы, так и на тупиковой улице.

После этого экзаменуемый отправится в город. При этом кандидаты заранее уже не смогут «обкатать» улицу, на которой позднее будут сдавать экзамен. По новым правилам заранее будет публиковаться только список улиц, из которых может состоять маршрут. По мнению автоэкспертов, нововведение хоть и жесткое, но в целом неплохое. Такой экзамен поможет сократить число «чайников» на дорогах. Другой вопрос — не приведет ли новое ужесточение к тому, что большинство экзаменующихся будут просто покупать права. Критикуют автоэксперты и разрешение «ученикам» выезжать на автомагистрали.

- Это может быть достаточно опасно - и для того, кто учится, и для окружающих. Повышенная скорость требует большей подготовки от водителей, - считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех. Помимо этого, кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

Еще одно новшество - впервые появится возможность аннулировать результаты экзамена в случае отрицательной оценки экзаменатора. Однако и ГИБДД может аннулировать положительную оценку, если кандидат предоставил поддельные документы, в том числе медицинскую справку. При этом повторный экзамен будет назначаться не раньше, чем через семь дней, но и не позже 30 дней.