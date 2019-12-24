«Раны воспалялись все сильнее»: как Началова, Малиновская и их коллеги избавлялись от имплантов в груди

Лера Кудрявцева сейчас проходит лечение в столичной клинике после операции по удалению грудных имплантов. У телеведущей протек один из имплантов, поэтому врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция была серьезная, поэтому Лера и разоткровенничалась о своем опыте и призвала женщин отказаться от увеличения груди. Эта операция и в столице, и в регионах поставлена на поток. Перед новым годом многие женщины спешат установить импланты: одни делают подарок себе, другие мужу... На январь пластические хирурги уже объявили акции и скидки: увеличить грудь стоит 100 тыс. руб. (в обычных клиниках) и 200 тыс.руб. (в звездных). У наших звезд есть печальный опыт установки имплантов.

Юлия Началова

Серьезные проблемы со здоровьем у Юлии Началовой начались после неудачной пластики. Врачи за границей (только не пластические хирурги) предупреждают, что установка грудных имплантов может спровоцировать аутоимунные проблемы. Юлии о рисках никто не рассказывал, поэтому она решила увеличить грудь до четвертого размера после рождения дочери в одной из российских клиник. «Операцию сделала летом, хотя это не рекомендуется... Сделав операцию, я стала изучать, как она влияет на здоровье. Оказалось, это огромный риск. Возможность развития разных серьезных осложнений, в том числе и рака, высокая», - рассказывала Юлия Началова. Помню, как певица рассказывала нам в интервью после концерта, что никаких проблем с новой грудью нет - только танцевать на сцене стало потяжелее.

Когда Началова рассталась с мужем Евгением Алдониным, она уехала строить карьеру в Америку, где у певицы начались отношения с хоккеистом Александром Фроловым. Но Юле не давали покоя мысли о том, что в ней находится «химия» в виде имплантов. Поэтому она решила вернуть свой размер груди, а жених ее поддержал. Делать операцию по уменьшению груди решила в одной из лучших клиник Калифорнии. Только спустя время Юлия Началова поделилась своим опытом: «Операция шла почти пять часов. Что-то пошло не так, но домой меня выписали в тот же день - в Америке так принято. Мне было трудно ходить и вообще шевелиться. Саша был рядом и ухаживал за мной. Врачи ежедневно приезжали домой, вели наблюдение. Через несколько дней я сама стала ездить в клинику на осмотры. Но раны воспалялись все сильнее. Меня мучила слабость, недомогание, все болело. А примерно через неделю начался страшный озноб, температура подскочила до сорока и категорически не опускалась. Во время операции мне занесли инфекцию. Началось заражение. Пришлось делать повторную операцию для того, чтобы все исправить. Врачи вытащили меня с того света. В этот раз все прошло идеально, через два дня швы стали заживать. Но после сепсиса началось осложнение: стали отказывать почки...»

Тогда организм молодой женщины справился, проблемы со здоровьем у Юлии Началовой начнутся позже. Не исключено, что запустили их осложнения после неудачной операции.

Адель Сергеенкова

Известный блогер и мама пятерых детей Адель Сергеенкова недавно решилась исправить ошибку пластического хирурга: «Необходимо было более тщательно выбирать хирурга. В итоге, я получила огромную грудь, которая совершенно не смотрится на моем теле, боли и постоянный дискомфорт. После увеличения груди прошло уже 5 лет: с этого момента я начала искать хирурга, который исправит последствия неудачной операции, удалит эти огромные контурирующие импланты объемом 610 мл и весом более полукилограмма... На консультациях в клиниках пластической хирургии мне приходилось слышать отказ: «Лучше не трогать», «Можем удалить импланты, но результат будет спорным». В результате я попала на консультацию к одному из самых известных пластических хирургов нашей страны - профессору Блохину. Осмотрев мою грудь, очень сухо сказал: «Имплант давит на ткань, у вас атрофия тканей молочной железы, кожа над имплантом растянута, имплант контурируется. Нужно переделывать».

adelsergeenkova Известный блогер и мама пятерых детей Адель Сергеенкова недавно решилась исправить ошибку пластического хирурга

У Адель все прошло удачно, но даже для профессора повторные операции всегда сложнее - врач никогда не знает, что уже было сделано до него. Адель было решено установить импланты гораздо меньшего объема, так как в ее случае жизнь без силикона была уже невозможна, так как своей ткани железы попросту не осталось.

Сейчас Малиновской 38 лет и все эксперименты с внешностью уже в прошлом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маша Малиновская

Сейчас Малиновской 38 лет и все эксперименты с внешностью уже в прошлом. Телеведущей не повезло дважды. Сначала она увеличила грудь, а потом, когда решила уменьшить результаты операции шокировали ее ассиметричностью груди. «Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не в подбородок мне смотрел. Трэш!» - до сих пор не сдерживает эмоций Малиновская.

Это лишний раз говорит о непредсказуемости результатов практически любого хирургического вмешательства.

Природа наградила Алену совершенными формами, однако желание уменьшить грудь в данном случае являлось далеко не прихотью звезды, а серьезным медицинским показаниемФото: GLOBAL LOOK PRESS

Алена Водонаева

37-летняя телеведущая Алена Водонаева также недавно уменьшила грудь у профессора Сергея Блохина (эксперта программы «На 10 лет моложе»).

Сергей Николаевич Блохин рассказал об операции телеведущей: «Природа наградила Алену совершенными формами, однако желание уменьшить грудь в данном случае являлось далеко не прихотью звезды, а серьезным медицинским показанием. Все дело в том, что молочные железы после беременности и лактации увеличиваются в размере, ткани теряют прежнюю эластичность, в результате чего большая грудь теряет свою форму и доставляет своей обладательнице чрезвычайные неудобства – появляются частые ноющие боли в области центрального отдела позвоночника и поясницы. Повышенная нагрузка на позвоночник в дальнейшем может привести к необратимым последствиям, поэтому редукционная пластика груди становится необходимым хирургическим вмешательством для сохранения здоровья и полноценной жизни пациента. Алене была проведена полная редукционная маммопластика, в результате которой нам удалось скорректировать объем груди и улучшить ее формы».

А как у них?

Большинство звезд на западе увеличивали грудь. А теперь от имплантов избавились: Николь Кидман, Виктория Бэкхем, Джейн Фонда, Памела Андерсон, Дрю Бэрримор, Бритни Спирс и многие другие.