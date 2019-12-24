Причина проблем со здоровьем у Леры Кудрявцевой: пластический хирург рассказал, из-за чего могут повредиться импланты в груди

Телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала о том, что ей сделали сложную операцию по удалению имплантов из груди. Также, по ее словам, пришлось извлекать силикон, который в течение 5 - 6 лет протекал в окружающие ткани из порванного импланта. Из-за чего могут возникнуть подобные проблемы, чем рискуют женщины с силиконовыми имплантами и как уберечься от осложнений - об этом мы спросили пластического хирурга, доцента кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрия Мельникова. Не так давно врач оперировал известного в соцсетях блогера-качка «Руки-Базуки» (Кирилла Терешина). Задачей хирурга было удаление (иссечение) наполнителя из мышц Терешина.

- Дмитрий, поясните сначала: как и почему может повредиться силиконовый имплант в груди?

- Такой имплант выглядит как капсула, внутри - более мягкий силикон, сверху - оболочка из очень плотного силикона. Если изделие качественное, то оболочка может повредиться только при сильных физических воздействиях. Например, при травмах. Либо имплант изначально имеет дефекты.

- Лера Кудрявцева сообщила, что после установки импланта ей дали пожизненную гарантию. Что это значит?

- Это значит только то, что в случае обнаружения недостатков импланта ей должны бесплатно предоставить новый.

Пластический хирург Дмитрий Мельников

«МЫ ВСЕГДА ГОВОРИМ: НЕ ЖДИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

- Как часто нужно проверяться после установки имплантов?

- Мы даем пациенткам рекомендации приходить на осмотр к хирургу через 3, 6 месяцев, 1 год после операции. Далее - раз в три года. Но, если появляются какие-то жалобы, изменения в состоянии, то советуем сразу же обращаться к тому врачу, который делал операцию.

- Какие признаки могут сигналить, что что-то пошло не так?

- Прежде всего это любое покраснение кожи груди, боль, изменение формы, изменение мягкости молочной железы, появление уплотнений. Любой дискомфорт. Мы всегда советуем: приходите при малейших неприятных проявлениях сразу. Не ждите до последнего, как у нас принято, пока не прижмет.

«ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ, КАК ЕСТЬ, ЧЕМ РАСПАХАТЬ ВСЮ ГРУДНУЮ КЛЕТКУ»

- Какие риски в целом возможны после установки имплантов?

- В 1,5 - 3% случаев может возникнуть так называемая капсулярная контрактура. При этом сам имплант как бы зажимается тканями организма. Вокруг силиконовой капсулы образуется рубец, который может изменить ее мягкость. Возможны разрыв, травма импланта. Но огромный плюс заключается в том, что диагностика, обнаружение таких нарушений не вызывает никаких проблем. Имплант находится, по сути, на поверхности. И обычное УЗИ или МРТ дает ответ на 99,9% всех вопросов.

- Кудрявцева уверяет, что проверялась каждый год, и при этом у нее целых 5 - 6 лет шло протекание силикона из порванного импланта. Как это могли не заметить?

- Очень важно, чтобы результаты УЗИ или МРТ посмотрел и проанализировал именно врач - пластический хирург. Бывает, что пациентки проходят такие обследования, но потом не обращаются за консультацией к профильному врачу. УЗИ как метод диагностики без интерпретации врачом-специалистом просто бессмысленная процедура.

- Насколько опасно «подтекание» силикона в окружающие ткани?

- Не думаю, что это агрессивное воздействие, которое глобально и опасно повлияет на весь организм. Сам по себе силикон давно и широко применяется в медицине. Скорее всего, произойдет капсулирование фрагментов силикона, попавших в окружающие ткани. В этих местах образуются рубцы, и дальше ничего никуда не идет. Конечно, если есть возможность, лучше избавиться от всех чужеродных веществ. Но если для этого нужно «распахать» большую площадь, то вред от такой операции может превысить пользу от извлечения фрагментов силикона.

- Не повышается ли риск развития опухоли из-за повреждения импланта и распространения его содержимого в окружающие ткани?

- Это миф. Никакой связи между раком и грудными имплантами нет. Это доказано серьезными исследованиями.

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Лера Кудрявцева сейчас проходит лечение в столичной клинике после операции по удалению грудных имплантов. У телеведущей протек один из имплантов, поэтому врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция была серьезная, поэтому Лера и разоткровенничалась о своем опыте и призвала женщин отказаться от увеличения груди. (подробности)