2019-12-24T16:04:01+03:00
Звезды

«Пила и требовала круглосуточную охрану для собак»: Промоутер рассказал о странностях Наргиз

Антироссийские высказывания певицы удивили ее коллег
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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аргиз срывала концерты, поэтому Фадеев отказался с ней работатьаргиз срывала концерты, поэтому Фадеев отказался с ней работать
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В интервью Ютуб-шоу Ксении Собчак скандальная певица Наргиз заявила, что ее дети живут в Америке и не собираются возвращаться в Россию, поскольку думают, что тут весьма опасно.

- Дочь уверена, что в России по улице медведи ходят, - заявила в беседе с Собчак Наргиз.

- Меня удивили антироссийские высказывания Наргиз. Все-таки она зарабатывает в России, люди ходят на ее концерты. Это, безусловно, неуважение по отношению к своим зрителям, - считает звёздный промоутер Сергей Лавров, который делал гастрольные туры певицы, когда она ещё была в команде Максима Фадеева. - Наргиз и раньше вела себя странно. Требовала круглосуточную охрану для себя и своих собак. Чтобы охранники с ней были не только на концерте, но и ночью под дверью. Она постоянно пила виски. Не знаю, что сейчас у неё происходит.

Напомним, в конце лета Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз и запретил ей исполнять свои песни.

По словам промоутера Сергея Лаврова, Наргиз срывала концерты, поэтому Фадеев отказался с ней работать.

- Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала, — объяснил «Комсомолке» Лавров.

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

ИСТОЧНИК KP.RU

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