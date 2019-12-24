Московская "девочка-маугли" встретит Новый год с приемными родителями

В истории шестилетней Лиды*, которую в марте этого года нашли в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе наконец-то случилось настоящее чудо. "Девочка-маугли", так малышку выросшую в диких условиях прозвали журналисты, этот Новый год встретит с новыми родителями.

- Сейчас она в семье. Уже нашлась приемная мама. Достаточно долгое время к ней приходили кандидаты в приемные родители, долго велся отбор. Мы решили не давить, все-таки ребенок требует особого внимания. И нашлась такая мама, она с психологическим образованием, - сообщила хорошую новость Анна Кузнецова , уполномоченный по правам ребенка на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". - Девочка уже не просто начала говорить, но она сейчас уже поет.

Вместе с приемным родителями малышка уже написала письмо Деду Морозу. Родители желание девочки держат в секрете, да и вообще считают, что внимание журналистов сейчас ей ни к чему. После пережитого у Лиды остались проблемы со здоровьем. Но врачи уверены, что все поправимо.

Биологическая мама девочки, 47-летняя Ирина Гаращенко, запиравшая малышку в квартире, чтобы развлекаться с любовником, признана невменяемой. Напомним, Лиду спасли соседи, которые услащали плач и позвонили в полицию. Девочку нашли в жутких условиях: в шею вросла резинка для волос. Но еще серьезнее были проблемы с психикой . Из-за полного одиночества девочка на короткое время перестала говорить. По данным следствия, обезумевшая мать полгода лишь изредка приходила к дочке, чтобы покормить ее. Сейчас женщина находится в специализированном блоке СИЗО Бутырка. Уже в начале следующего года начнется суд. Но учитывая диагноз, ей грозит лишь принудительно лечение.

* Имя ребенка изменено