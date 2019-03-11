"Нюхает еду и не проронила ни звука": девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице

Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила девочку-маугли в московской больнице. Пятилетнюю одичавшую Лида (имя ребенка изменено по этическим причинам - прим. ред.) среди кучи мусора и грязи нашли полицейские и спасатели, которые вскрыли дверь московской квартиры на Ленинградском шоссе.

Малышка полгода не выходила на улицу, а последние несколько дней была дома одна без еды. В заваленной мусором квартире, где она жила, были отключены свет и вода. Истощенного немытого ребенка с вросшей в шею резинкой для волос экстренно доставили в больницу после звонка сердобольных соседей. Они не раз грозились заявить о том, что происходит в нехорошей квартире. 10 марта терпение жильцов лопнуло.

"О подозрительном плаче полиции сообщили соседи. Они и раньше выражали беспокойство в связи с доносившимися звуками и исчезновением ребенка, но в тот день ситуация «достигла кульминации». Сразу, как поступило тревожное сообщение по поводу девочки, найденной в квартире, заваленной мусором, мы связались и с докторами, с уполномоченными ведомствами. Конечно, не укладывается в голове, как такое вообще возможно было, да еще и в Москве…", - посетовала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

В больнице специалисты провели обследование девочки. Лида находится в состоянии средней тяжести, как оценивают доктора, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает. "У ребенка есть некоторое простудное заболевание, сейчас ее лечат. Анорексия не подтвердилась, но девочка не разговаривает. За все время нашего нахождения рядом с ней она не проронила ни звука. Но несмотря на это она эмоционально очень отзывчивая, хорошо идет на контакт. Как мне показалось, она очень хочет понравиться", - рассказала Кузнецова радио "Комсомольская правда".

Детский омбудсмен заявила, что Лида очень боится оставаться одна и начинает плакать. Сотрудники больницы сразу приняли решение о том, что рядом с ребенком кто-то будет находиться. С девочкой сейчас работают психологи.

"Предложенные фрукты, которые мы передали, она сначала нюхала. Конечно, все это наблюдать, честно сказать, сердце разрывается. Мы очень надеемся, что ребенок начнет разговаривать", - подчеркнула Анна Кузнецова.

Примечательно, что, согласно заявлению заведующей поликлиникой, в которой ребенок наблюдался до 2015 года, все было в норме. Отклонений выявлено не было.

Как писал сайт kp.ru, Лиду нашли сотрудники МЧС и полиции. Она находилась одна в квартире на Ленинградском шоссе. Вокруг нее правоохранители обнаружили горы мусора, на стенах была плесень.

Мать девочки задержана. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело - ей вменяют покушение на убийство. Ведутся следственные действия, устанавливаются причины и все обстоятельства происшедшего. В ближайшее время мать Лиды направят на психиатрическую экспертизу. Соседи считают, что какое-то время назад у женщины могли возникнуть некие проблемы. Иначе, как объяснить, что квартира так заросла мусором. Психиатры выделяют склонность к подобному собирательству хлама как признак серьезного заболевания.

Квартира, где нашли девочку-маугли, находится на восьмом этажеФото: Александр РОГОЗА

КОММЕНТАРИЙ ОПЕКИ

Сигналов не получали, жалоб не было

Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

- На социальном обслуживании в центре поддержки семьи и детства семья не состоит. Мать одна воспитывала девочку, за помощью в социальные службы никогда не обращалась. Сигналов от соседей или жителей дома также сотрудники соцзащиты не получали. Специалисты органов опеки посетили девочку в больнице, ей будет оказана вся необходимая помощь. Пока ребенок будет на лечении и обследовании, ее ежедневно будут посещать сотрудники соцзащиты.

Департамент труда и социальнои защиты населения Москвы просит москвичеи не оставаться безучастными. Если вы видите детеи , оставшихся без присмотра , слышите продолжительныи плач ребенка в запертои квартире, знаете об иных подобных фактах – позвоните в Центр поддержки семьи и детства вашего раи она или обратитесь на портал www.опсид.москва. Возможно, именно сейчас кому-то нужна наша помощь!

P.S.: Почему пятилетняя маугли столько лет находилась в ужасающих условиях, а органы опеки ничего не предпринимали, выяснится уже, видимо, в ходе расследования. Все зависит от того, жаловались ли действительно соседи соцработникам. Потому что если жалоб от них не было - малышку реально некому было защитить. Для того, чтобы опека пришла в семью, ей должен поступить сигнал. А кто его даст? Нет закона, обязывающего родителя прикреплять ребенка к поликлинике - поэтому медработники не могут следить за тем, насколько адекватно папа-мама общается с детьми. Иногда сигнализируют воспитатели детских садов - но девочку туда не водили, как не водят миллионы других, вполне благополучных, детей. Вот в школу ребенок пойти обязан. Поэтому если у легально зарегистрированной по адресу семьи 8-летка не пошел учиться, опека получит сигнал и заинтересуется - почему это (ну, конечно, если на пути передачи сигнала не произойдет сбой). А для дошкольников главной надеждой остаемся только мы - обычные горожане.

Подготовила Ксения КОНЮХОВА.

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