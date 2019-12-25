Поезд Москва-Симферополь отправился в Крым под песни, пляски и аплодисменты пассажиров

Зал ожидания Казанского вокзала напоминает кинотеатр. Десятки людей в верхней одежде сидят рядками в креслицах и внимательно смотрят на экран. Только на нем вместо Саши Петрова и Сергея Бурунова расписание поездов дальнего следования. Самара, Чебоксары, Первомайск, Пенза, Казань, Челябинск, Владикавказ... С появлением очередного города и номера пути несколько зрителей непременно вскакивают, хватают чемоданы и семенят в сторону выхода.

А на их места занимают другие.

Две пенсионерки, не дожидаясь своего рейса, распеленали запечённую курицу, достали из сумки свежие огурчики и аппетитно захрумкали. Тучный мужик в казачьей папахе то и дело переворачивает газету, подсматривая ответы на кроссворд. Молодежь почти вся в гаджетах. Редкая книжка в руке смотрится диковато. Как будто это бронзовый канделябр.

Долгожданная надпись на табло - «Москва-Симферополь - 23.45 - 1 путь»Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вдруг на цифровом экране сразу после Круглого Поля (посёлок в Татарстане) высвечивается строчка - «Москва-Симферополь - 23.45 - 1 путь».

Добрая треть пассажиров, словно по армейской тревоге, подрывается и бежит к долгожданному поезду. Хотя до отправления ещё полтора часа.

Те самые бабули наспех заворачивают курицу обратно в фольгу и тоже не отстают. А за ними мужик в папахе. Несколько студентов. Дама с рыжим пуделем. Молодая семья с двумя детьми. Бодрый худощавый старичок. И я.

На сырой платформе выясняется, что двухэтажный скорый поезд №28, который прямиком направляется в Крым (по новому мосту через Керченский пролив), ещё закрыт. Проводники в вагонах получают последние инструкции. Начальник состава беседует с представителями МВД. Вагоны обнюхивают служебные собаки (внимание к первому рейсу Москва-Симферополь колоссальное - журналистов набежало больше, чем пассажиров).

ЦВЕТОЧКИ ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА, ПЕСНИ ДЛЯ ВСЕХ

Суета, толкотня, нервы.

Но в целом настроение веселое. Стоит подойти к любому человеку с билетом в руке и спросить, рад ли он тому, что между Крымом и Москвой снова возобновилось железнодорожное сообщение (и с Питером, кстати, тоже - пока мы топтались на платформе, поезду Санкт-Петербург-Севастополь до Крымского моста оставалось каких-то три часа).

- Мы этого ждали пять лет! - восклицает житель Калининграда Владимир Березнюк. - Я специально взял билеты туда и обратно, чтобы стать участником этого исторического события. Там, в Симферополе, даже по городу не погуляю. Сразу поеду обратно.

- А я из дома еду домой, - заявила другая пассажирка Ирина Канищева. - Потому что у меня и здесь жилье, и в Балаклаве (небольшой крымский городок близ Севастополя населением 23 тысячи человек, - прим. авт). Вот я и живу - то там, то здесь. Дочка ждет-не дождется. Друзья тоже, знакомые.

- Я специально прилетел к родственникам в Москву, чтобы вернуться в родную Феодосию на этом поезде, - рассказал военный пенсионер, много лет прослуживший водолазом, Александр Тарануха. - Я считаю, что это большое событие. И дочь Наталья будет приезжать чаще. Потому что летать не любит. Да уже через четыре дня и приедет.

Стоит пройти тридцать метров и вот тебе уже поэтический вечер. Актер театра и кино Валерий Поляков стоит возле девятого вагона и, гордо приподняв подбородок, декламирует Твардовского:

- Нет, хорошо в дороге долгой в купе освоить уголок с окошком, столиком и полкой и ехать, лежа поперек дороги той. И ты не прежний, не тот, что звался, знался, жил, а безымянный, безмятежный, спокойный, дальний пассажир.

Публика аплодирует, кричит «браво» и разбегается. Не хватало еще опоздать. А Поляков, попавшись очередным журналистам, начинает петь. Что-то про дожди, Крым, море, свежий ветер и закат. Потом смотрит на часы и тащит чемодан дальше. Его в Крым пригласили коллеги-актеры на новогоднее мероприятие.

Пятачок, на котором он выступал, занимает еще одна пассажирка поезда, пенсионерка Тамара Станева. В руках у нее горшочек с живыми цветами.

- Сорт называется «рождественская звездочка», - рассказала женщина. - Я специально принесла его, чтобы подарить начальнику поезда. На удачу. Вы его, случайно, не видели?

Как выяснилось, начальник - не он, а она. Зовут ее Наталия Блохнина. За полчаса до отправления она четко, по-военному сообщила журналистам, что поезд к отправлению готов. Но потом даже чуть не расплакалась «от волнения и чести, которая выпала ее команде».

Проводницы в поезде №28 настолько симпатичные, что ехать в Симферополь можно даже просто ради них. Я успел познакомиться с двумя - Людмилой Зайцевой и Анастасией Рыпаковой. Обе до недавних пор ездили из Москвы в Питер. А теперь будут к Черному морю.

- Я в Крыму никогда и не была, - улыбается 19-летняя Настя (скромная как героиня фильма «Морозко»). - И вот буду уже послезавтра. Работа у меня непростая. Иногда даже тяжелая. Потому что пассажиры попадаются разные. И ко всем нужен особый подход.

- А я открытие Крымского моста считаю событием мирового уровня, - серьезно, словно на передаче у Соловьева, заявила Людмила и юркнула в вагон.

Я за ней. Оценить обстановку.

И вот докладываю.

СОЛЯНКА И СОК - 600 РУБЛЕЙ

Вагоны все современные и, разумеется, новые (изготовлены в Твери, обслуживаются компанией-перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс»). Из них 1 спальный и 15 купейных (всего 860 мест). Билеты продали все до единого. Их стоимость - 2966 рублей купе и 9952 рубля СВ. Двери в вагонах открываются с помощью пластиковых карт (у каждого пассажира своя). На каждые четыре места есть кнопка «вызов проводника». В коридоре висит экран, на котором высвечивается температура воздуха на улице, время и свободен ли туалет. Мусорки как в Европе - раздельные. Пластик, бумага и пищевые отходы, стекло и металл.

Есть вагон-ресторан (куда ж без него!). 13 столов по четыре места. Работает до двух ночи. Потчуют самыми разными блюдами. Официанты как пианисты - в черных костюмах и бабочках. Ценник чуть выше среднего.

Язык отварной говяжий (155 гр) - 400 рублей.

Салат с семгой и яйцом «Бенедикт» (270 гр) - 480 рублей.

Солянка (315 гр) - 350 рублей.

Стейк из семги с овощами (235 гр) - 650 рублей.

Бефстроганов с картофельным пюре (320 гр) - 520 рублей.

Апельсиновый свежевыжатый сок (200 гр) - 250 рублей.

Конечно, это далеко не полный список. Есть также вегетарианское и детское меню (с рисовой кашкой и творожным десертом).

В первой поездке, как мне объяснили, самый кулинарный хит (блюдо от шеф-повара) - куриное филе под апельсиновым соусом (250 гр - 480 рублей).

В составе 1 спальный и 15 купейных вагоновФото: Михаил ФРОЛОВ

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Пассажиры на удивление быстро освоились. Не успел я выйти из вагона, как мне навстречу уже шел мужичок в трениках и домашних тапках. Не хватало зубной щетки в руке и выдавленной пасты.

В 23.44, ровно за одну минуту до отправления, к последнему вагону подбежали последние два пассажира.

- Неужели мы успели?! - кричали они, не стесняясь эмоций.

Дмитрий Калугин и Екатерина Усова выехали, как полагается, заранее. Но у таксиста посреди дороги спустило колесо! Точнее, у его машины. Пришлось срочно вызывать другое авто.

- Потом в магазин забежали, там очередь, - тараторили ребята. - Но, главное, что успели! Едем к родственникам в Ялту. Счастливо оставаться!

Последние слова донеслись до меня уже из уходящего поезда. Я, как в советских фильмах, даже немножко за ним пробежался. Но тот скоро набрал скорость и укатил. Впереди у него путь длиной 2009 км. Преодолеет он его за 33 часа. И прибудет в Симферополь 26 декабря без десяти девять утра. Непосредственно перед Крымом голову состава поменяют на тепловоз (ибо дорога до Джанкоя не электрофицирована). А потом снова вернут электровоз.

В следующем году по тому же маршруту начнут ходить и грузовые составы. А география пассажирских расширится. В Крым планируют также пустить поезда из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска.

КСТАТИ

Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина

Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, Владимиру Путину пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста. (подробности)