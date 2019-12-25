2019-12-25T13:01:47+03:00
Умные вещи

Новое мини-приложение ВКонтакте поможет разделить счёт c друзьями

Сходили в кафе или посидели у кого-то дома, купили подарок или проехались на такси — всё это сводится к тому, что нужно оплатить общий счёт
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ВКонтакте запустила мини-приложение, с помощью которого можно разделить счёт с друзьями. Это удобно и быстро: достаточно указать сумму и добавить участников сбора.

В мини-приложении можно подсчитать и указать сумму для каждого друга или разделить её на всех поровну. Участники сбора получат запрос на перевод средств и смогут отправить деньги прямо ВКонтакте с любой банковской карты.

Мини-приложение создано на платформе VK Mini Apps и работает как в десктопной версии, так и в мобильном приложении VK

Иван Гусев, руководитель команды Happy Santa:

«Праздники — время корпоративов, неожиданных компаний и новых знакомств. Сходили в кафе или посидели у кого-то дома, купили подарок или проехались на такси — всё это сводится к тому, что нужно оплатить общий счёт. Собирать деньги удобно в общих чатах, но не всегда есть чат сразу со всеми, кто был на встрече. Мини-приложение “Разделите счёт” решает эту проблему, а ещё предлагает несколько удобных функций, с которыми распределить сумму на всех можно будет без сложных подсчётов».

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